El PP cita a la secretaria de Zapatero y a Escrivá en la comisión SEPI del Senado

El Partido Popular ha anunciado que citará a comparecer en la comisión SEPI del Senado a Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y al exministro y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

"Lo sucedido el martes es de extrema gravedad política e institucional y esto no puede pasar sin respuesta y sin explicaciones", ha apuntado en una rueda de prensa la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, en referencia a la imputación de Zapatero en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de la compañía aérea Plus Ultra.

García ha apuntado respecto a la posible comparecencia de Zapatero que el PP va a esperar a que se resuelva su citación judicial del 2 de junio y después decidirá si convoca de nuevo al expresidente del Gobierno o incluso también a sus dos hijas.

Zapatero fue imputado el martes por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y comparecerá el 2 de junio para declarar sobre su imputación por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de la compañía aérea Plus Ultra.

La portavoz popular ha explicado que como parte de la "ofensiva total" en la comisión de investigación de la SEPI -que se creó en enero como una escisión de la comisión Koldo- se va a citar a cuatro personas, entre ellas a la secretaria del expresidente, quien "impartió instrucciones para la constitución de empresas en Dubái", ha dicho.

García ha explicado que Escrivá (ministro de Sánchez entre 2020 y 2024) tendrá que responder quién le dio la orden para reunirse con Zapatero y quién "le exigió que hiciese desaparecer por arte de magia la deuda de Plus Ultra" con la Seguridad Social, que hizo posible el rescate.

El PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, también va a citar a Cristóbal Cano, el gestor del empresario Julio Martínez, y a Manuel Aarón Fajardo, quien es el "lugarteniente de Zapatero en Venezuela", ha dicho, y quien "deberá explicar por qué contactó Plus Ultra con él, qué necesitaba, qué ofreció y qué aceptó.

"Zapatero construyó un sistema de corrupción piramidal en el que implicó a todo su círculo, desde el Gobierno de Sánchez hasta su propio asistente", ha afirmado la portavoz popular.

Por tanto, ha añadido, el PP va a seguir trabajando en las comisiones del Senado para seguir exigiendo responsabilidades políticas a todos los que participaron, colaboraron o miraron para otro lado.

Zapatero ya compareció el 2 de marzo en la comisión de investigación del caso Koldo, negó haber intervenido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y afirmó que no tuvo "relación de ningún tipo" con la compañía.