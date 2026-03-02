Dimite el concejal del PP de Móstoles que defendió a la víctima que denunció al alcalde por acoso sexual

El concejal del Partido Popular de Móstoles, Raúl Gallego, ha presentado su dimisión este lunes tras el escándalo que sacude, tras varias semanas, al alcalde de la localidad, el también popular Manuel Bautista por un supuesto caso de acoso sexual contra una concejala de su mismo partido.

Según adelanta El País en exclusiva, Gallego dimite por las presiones sufridas desde que se posicionó a favor de la concejala que denunció un supuesto caso de abuso sexual por parte de su superior.

Pese a que el PP nacional y regional cerraron filas en torno a Bautista hace ya unas semanas, restándole credibilidad a la denuncia de la concejala, Gallego se puso del lado de la víctima, algo que le ha terminado costando su puesto en el Ayuntamiento de Móstoles, según recoge El País.

Esta información no ha sido compartida por Gallego en su comunicado de dimisión, aunque ha asegurado al medio citado que lleva sufriendo presiones desde el momento en que dio credibilidad a su compañera.

Para comprender mejor la dimisión hay que retrotraerse apenas unos días, cuando su pareja Elisa Vigil, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, fuese fulminada como portavoz debido a una decisión tomada por la dirección regional del partido. Al igual que Gallego, Vigil también habría sufrido presiones por defender a la denunciante.