Acercan los drones a una zona remota de las montañas y se topan con un grupo oculto de animales: "Salvaguardará el futuro"

Una inesperada y esperanzadora revelación ha tenido lugar en las Montañas Nevadas de Nueva Gales del Sur, Australia. Gracias al uso de drones equipados con cámaras térmicas, se ha identificado una población de koalas que hasta ahora permanecía invisible para los investigadores. El hallazgo se produjo en Avonside, una zona remota al este de Jindabyne, donde se creía que los koalas habían desaparecido tras un devastador incendio forestal en 2003.

La primera señal llegó en julio de 2024, cuando los drones detectaron dos ejemplares. Un año después, en julio de 2025, los aparatos avistaron ocho más en cinco cuadrículas de 56 hectáreas. Esto planteó que la presencia de estos marsupiales era más extensa de lo que se pensaba. "Este descubrimiento va más allá de unos pocos avistamientos aislados", explicó Kirrily Gould, oficial de Servicios Locales de Tierras. "Contar con una población separada y aparentemente sana es un avance significativo".

Además de Avonside, los drones también identificaron koalas en la Reserva Natural de Coornartha, una zona donde ya se conocía su presencia. Sin embargo, lo más sorprendente es que muchos propietarios de tierras en Avonside desconocían que estos animales vivían en sus propiedades.

Tras los avistamientos, voluntarios de Landcare y Snowy Mountains Wildlife Rescue realizaron inspecciones a pie para recolectar excrementos, que serán analizados para detectar posibles infecciones de clamidia, una enfermedad que amenaza gravemente a la especie.

El gobierno local ha lanzado iniciativas como el "Koala Karaoke", un proyecto de monitoreo acústico que invita a los terratenientes a colocar grabadoras en sus terrenos durante 14 noches para captar sonidos de koalas. Esta estrategia busca ampliar el conocimiento sobre la distribución de la especie y fomentar su protección.