Una fuga de agua en el Louvre daña cientos de obras y documentos antiguos
Algunas de ellas se encuentran en estado "irrecuperable". El responsable de 'La Tribune de l 'Art' cree que han resultado dañadas "unas 400 obras".

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Museo del Louvre (París)
Museo del Louvre (París)Beata Zawrzel

El Museo del Louvre, el más visitado del mundo, vuelve a estar en el punto de mira. Esta vez después de que una fuga de agua estropease cientos de obras, tal y como han explicado desde el propio museo. En total, el responsable de 'La Tribune de l 'Art', Didier Rykner, cree que han resultado dañadas "unas 400 obras" y algunas de ellas se encuentran en estado "irrecuperable".

La inundación ocurrió el pasado 27 de noviembre en la biblioteca de antigüedades egipcias tras la avería de unas tuberías sobre las que se conocía su estado vetusto. La información la ha dado a conocer este domingo el diario francés anteriormente citado y confirmada por BFMTV, quienes han tenido acceso a varias imágenes del siniestro y a un correo electrónico interno en el que se explicaba lo ocurrido. 

Según ha dado a conocer el autor "una válvula que alimentaba las tuberías encima de la documentación, que se sabía que estaban defectuosas, provocó una importante inundación de agua sucia que dañó gravemente obras y documentos y deterioró considerablemente los espacios de trabajo de nuestros compañeros". 

Los trabajadores que se encontraban aquella noche allí pudieron cortar la fuga antes de que afectase a una caja eléctrica situada en una planta inferior, evitando así que sucediese un accidente "grave", según ha trasladado el CHSCT. Didier Rykner ha dicho que este accidente no es una sorpresa, pues "desde hace años" el personal llevaba avisando de una potencial ruptura de las canalizaciones "cuyo estado vetusto es bien conocido". 

Este incidente ocurre apenas unas semanas después de que el museo viviese un robo de película el pasado 19 de octubre, cuando un grupo de ladrones accedieron al recinto con un montacargas y se llevaron joyas de la corona francesa. A día de hoy las joyas robadas no han podido ser recuperadas. 

