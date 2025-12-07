¿Se desinfla el Benidorm Fest?: "Italia estuvo casi 15 años fuera de Eurovisión y mantuvo su festival de San Remo y no fue a peor, al contrario" 

RTVE lo anunció hace unos meses y ayer se confirmó: España no participará en la edición de 2026 de Eurovisión porque la Unión Europea de Radiodifusión (UER), el organismo organizador, finalmente sí permitirá que Israel esté en Viena el próximo mes de mayo.

Aunque se veía venir, la noticia ha caído como un jarro de agua fría a la mayor parte de los eurofans —y no por la decisión del ente público, que la mayor parte ven consecuente y responsable— que ven como se esfuma el apasionante camino de la candidatura para cumplir el sueño de ganar el popular certamen de la canción europea.

Y ese camino ha tenido en las últimas ediciones una apasionante etapa, la de la celebración del Benidorm Fest para elegir al artista y la canción que representaría a nuestro país. Ahora, sin el objetivo final del concurso organizado en la ciudad alicantina desde 2022, ¿qué va a pasar?.

Pues, de momento, lo que la corporación pública confirmó solo unas horas después de la salida de Eurovisión es que el Benidorm Fest sí se va a celebrar los próximos 10, 12 y 14 de febrero. "RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión pero nuestro compromiso con #BenidormFest sigue intacto y redoblaremos nuestros esfuerzos", anunciaba José Pablo López, presidente de RTVE, apostando que será la mejor edición "de nuestra historia" para consolidarlo como el "gran festival de la música en España".

Prueba de ello es el sorprendente plantel de presentadores que se anunciaba menos de 24 horas después: dos rostros muy conocidos, Jesús Vázquez y Javier Ambrossi, se suman a Inés Hernand y Lalachus, dos caras habituales de la televisión pública. Los cuatro serán los anfitriones del Benidorm Fest este año que, además, incorpora como novedad un premio en metálico de 150.000 euros para quien resulte ganador.

Volcada en el éxito de esta anómala edición del certamen también se encuentra la ciudad anfitriona, Benidorm. Su alcalde, el popular Antonio Pérez Pérez, en declaraciones a EFE, además de considerar que el concurso ya cuenta con identidad propia y un público fiel, se ha mostrado “convencido” de que será “espectacular” y ha subrayado que "el compromiso con el Benidorm Fest 2026 sigue absolutamente intacto".

¿Se desinfla el Benidorm Fest?

A pesar de la promesa lanzada desde el ente público de multiplicar los recursos y los atractivos, no se puede evitar que sobrevuele en el ambiente la sensación de que el concurso pierde la esencia, pues fue creado para seleccionar a la canción candidata. "Aunque aún no tenemos la respuesta a lo que pasará, lo que sí tenemos son ejemplos de otros países que han afrontado situaciones similares y que han mantenido con éxito sus festivales", asegura el periodista especializado en Eurovisión Luis Mesa.

Para el experto, la ruptura con Eurovisión ha sido "traumática, porque es una clara injerencia política de un estado y por una cuestión de derechos humanos", pero se fija en la historia de otras muchas televisiones que han abandonado Eurovisión, por motivos económicos casi siempre, y que han mantenido su festival. "A Portugal le ha pasado muchas veces y la mayoría ha mantenido su Festival da Canção. Italia se fue de Eurovisión, se enfadó con el mundo y estuvo casi 15 años fuera, y mantuvo su festival de San Remo y no fue a peor, al contrario", señala.

Jesús Vázquez, Lalachus, Javier Ambrossi e Inés Hernand, presentadores del Benidorm Fest 2026 RTVE

El objetivo, asegura, es convertirlo en el festival de referencia de la música en España y para eso también reclama el apoyo del eurofan que, aunque "está un poco venido abajo" y "triste", tiene que dar mimo a ese certamen que "recuperó la ilusión" de España en Eurovisión. "Tendremos festival en 2026 y habrá que ver cómo actúa la audiencia y el share para hacerlo viable a largo plazo. Confío en un Benidorm Fest fuerte y cuando el día de mañana volvamos a Eurovisión, porque volveremos, sea nuestra plataforma".

¿Cómo afecta a los artistas que participarán en el Benidorm Fest?

Que el Benidorm Fest deje de ser el formato oficial para la selección de la candidatura de nuestro país también deja el interrogante de cómo ha afectado o afectará a los 18 artistas preseleccionados para el certamen. Aunque de momento, los candidatos preseleccionados no se han pronunciado, es cierto que, como recuerdan desde el departamento de comunicación de Hook Management, la oficina de representación de tres de las bandas participantes —Kitai, The Quinquis y Miranda!&bailamamá—, "era algo que cuando se presentaron las candidaturas se estaba debatiendo y era algo a lo que nos exponíamos y las candidaturas respetan la decisión tomada".

Miss Cafeína durante su actuación en el Benidorm Fest en 2024. GTRES

"El concurso se va a quedar intacto. Llevamos muchos años trabajando con RTVE, porque hemos estado en anteriores ediciones con Barry Brava y Miss Cafeína, y RTVE cuida mucho a los artistas candidatos, cuida la música", señalan. Además, destacan que "ya es un festival en sí mismo": "Son más cosas que elegir al representante de Eurovisión, es una proyección de los cantantes, con pantallazo a nivel nacional y con mucha audiencia. De ahí han salido además colaboraciones para la Vuelta Ciclista, para el Mundial... Lo van a cuidar independientemente de que vayamos o no a Eurovisión".

La misma idea defiende Mesa: "Quién no te dice a ti que un Benidorm Fest sin tener vinculación con Eurovisión pueda ser un festival parecido al de San Remo, que tenga artistas de primer nivel que sí les apetece ir a cantar, que les apetece hacer una candidatura sabiendo que no tienen que hipotecar todo su año a una semana en mayo, que no van a recibir hate de toda Europa y que no se van enfrentar a un resultado, el único será el del festival".

Con todo esto, puede ser que el Benidorm Fest 2026 sea una oportunidad de oro para que el formato crezca más, para que se convierta en el San Remo español. "Es un formato que está abierto a todo el mundo. No es una gala de Nochevieja, que hay unas cuotas para las discográficas. Nosotros tenemos a grupos que no tenían ni discográfica cuando grabaron la canción", añaden desde Hook Management, y defienden la apuesta de RTVE por este formato.