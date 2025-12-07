Pablo Cabezali prueba el 'delivery' de Dabiz Muñoz y le pone un 10 rotundo a este plato: "Roza la perfección"

Tenemos grandes cocineros famosos en el mundo entero, como el chef José Andrés, Ferrán Adrià o Martín Berasategui, pero el primero que te viene a la mente es Dabiz Muñoz, el mejor cocinero del mundo durante tres años consecutivos, un genio de los fogones que no para de crear y experimentar. Su última novedad: la nueva carta del delivery GoXo, y no podía faltar el testeo de Álvaro Palazón y Pablo Cabezali, del canal gastronómico Cenando con Pablo, en una nueva entrega de Huffeando con Pablo.

Álvaro y Pablo se "sacrifican" por sus seguidores y han pedido a domicilio el delivery de Dabiz Muñoz, acabando en la gloria. La alta cocina y los mejores sabores también puede llegar a tu domicilio en moto o bici eléctrica.

La cuestión es: ¿Vale la pena gastarse algo más dinero en una experiencia culinaria única y diferente, en vez del típico pedido al Burger o la pizzería de tu barrio? Para Pablo la primera degustación -el SSam Cheesburger- le parece que es un sí rotundo: le da un 10, o casi, porque asegura que "roza la perfección", mientras que Álvaro "solo" le da un 9. Parece que Dabiz, poseedor de tres estrellas Michelin, sigue en plena forma.

A continuación, "atacan" el Chicken Croissant con pollo: "Está loco este tío, eh", lanza Álvaro, en el mejor sentido de la frase, el de alabanza a un chef que no para de sorprender. 9,78 y 8,5 (por el pan) fue la nota que pusieron Palazón y Cabezali, respectivamente.

En la misma línea de 'notazas' están las siguientes degustaciones: Pad Thai al modo Muñoz, con "mucha potencia de sabor"; Curry Rojo con gambones y camarones ("buenísimo" y "plato de locos"). Consideraron como más "flojo" el de rollitos crujientes, con el veredicto de que no lo volverían a pedir, sin estar mal.

En los postres, los Donas XO (que Cabezali compara con "el típico buñuelo este de nata, los profiteroles") también sorprenden: "Es Dios. Yo me pediría esto antes que la tarta de la Pedro." La valoración global de la experiencia es clara: "Yo la experiencia la valoro con un nueve".

Cuánto te cuesta "salivar" con el delivery de Dabiz Muñoz

Hay que insistir en que te saldrá mucho más barato coger tu Glovo o Uber Eats y gastarte poco más que 10 o 15 euros por un menú para ver tu peli favorita un sábado noche, con sofá y 'mantita'. Sin embargo, probar la experiencia del GoXo no supone una locura, aunque sí te saldrá mínimo por el doble, y algo más a nada que añadas al menú algún extra más.

Tienes varias opciones a partir de 17,5 euros, sin incluir bebida o postre, de ahí que el total por persona rondarán los 30 o 40 euros.

La conclusión es que no es barato, pero asequible a casi cualquier bolsillo. Eso sí, exige saber qué pedir según precios y porque no todo está al mismo nivel. Pero cuando aciertas –como con ese SSam de Cheeseburger, que "roza la perfección"– el delivery de Dabiz Muñoz se acerca mucho a la experiencia de alta cocina… sin salir de casa.