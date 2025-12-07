Pablo Cabezali prueba el 'delivery' de Dabiz Muñoz y le pone un 10 rotundo a este plato: "Roza la perfección"
Álvaro Palazón comparte degustación con Cabezali en 'Huffeando con Pablo' para sorprenderse con el nuevo menú del chef de moda.
Tenemos grandes cocineros famosos en el mundo entero, como el chef José Andrés, Ferrán Adrià o Martín Berasategui, pero el primero que te viene a la mente es Dabiz Muñoz, el mejor cocinero del mundo durante tres años consecutivos, un genio de los fogones que no para de crear y experimentar. Su última novedad: la nueva carta del delivery GoXo, y no podía faltar el testeo de Álvaro Palazón y Pablo Cabezali, del canal gastronómico Cenando con Pablo, en una nueva entrega de Huffeando con Pablo.
Álvaro y Pablo se "sacrifican" por sus seguidores y han pedido a domicilio el delivery de Dabiz Muñoz, acabando en la gloria. La alta cocina y los mejores sabores también puede llegar a tu domicilio en moto o bici eléctrica.
La cuestión es: ¿Vale la pena gastarse algo más dinero en una experiencia culinaria única y diferente, en vez del típico pedido al Burger o la pizzería de tu barrio? Para Pablo la primera degustación -el SSam Cheesburger- le parece que es un sí rotundo: le da un 10, o casi, porque asegura que "roza la perfección", mientras que Álvaro "solo" le da un 9. Parece que Dabiz, poseedor de tres estrellas Michelin, sigue en plena forma.
A continuación, "atacan" el Chicken Croissant con pollo: "Está loco este tío, eh", lanza Álvaro, en el mejor sentido de la frase, el de alabanza a un chef que no para de sorprender. 9,78 y 8,5 (por el pan) fue la nota que pusieron Palazón y Cabezali, respectivamente.
En la misma línea de 'notazas' están las siguientes degustaciones: Pad Thai al modo Muñoz, con "mucha potencia de sabor"; Curry Rojo con gambones y camarones ("buenísimo" y "plato de locos"). Consideraron como más "flojo" el de rollitos crujientes, con el veredicto de que no lo volverían a pedir, sin estar mal.
En los postres, los Donas XO (que Cabezali compara con "el típico buñuelo este de nata, los profiteroles") también sorprenden: "Es Dios. Yo me pediría esto antes que la tarta de la Pedro." La valoración global de la experiencia es clara: "Yo la experiencia la valoro con un nueve".
Cuánto te cuesta "salivar" con el delivery de Dabiz Muñoz
Hay que insistir en que te saldrá mucho más barato coger tu Glovo o Uber Eats y gastarte poco más que 10 o 15 euros por un menú para ver tu peli favorita un sábado noche, con sofá y 'mantita'. Sin embargo, probar la experiencia del GoXo no supone una locura, aunque sí te saldrá mínimo por el doble, y algo más a nada que añadas al menú algún extra más.
Tienes varias opciones a partir de 17,5 euros, sin incluir bebida o postre, de ahí que el total por persona rondarán los 30 o 40 euros.
La conclusión es que no es barato, pero asequible a casi cualquier bolsillo. Eso sí, exige saber qué pedir según precios y porque no todo está al mismo nivel. Pero cuando aciertas –como con ese SSam de Cheeseburger, que "roza la perfección"– el delivery de Dabiz Muñoz se acerca mucho a la experiencia de alta cocina… sin salir de casa.