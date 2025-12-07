El Consejo de Ministros cesará este martes a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar

El Consejo de Ministros prevé destituir este martes a Antonio Hernández como responsable del área de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, según han confirmado este domingo desde TVE.

Con esta decisión, Pedro Sánchez prescinde de quien fue uno de los principales colaboradores de Francisco Salazar, el exasesor de Moncloa sobre el que pesan varias denuncias de acoso.

Según añaden fuentes del PSOE a EFE, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha optado también por sacarle de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde era responsable de la Secretaría de Datos.

La decisión, tomada por el presidente del Gobierno, se llevará a cabo en el Consejo de Ministros del próximo martes 9 de diciembre.

