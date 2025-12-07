La frase sobre la vivienda que se ha pintado en la fachada de una casa resume el sentir de millones de personas

La situación de la vivienda en España sigue siendo uno de los grandes desafíos de la actualidad, por no decir el principal. Millones de jóvenes no pueden independizarse y millones de familias se gastan la mayor parte de sus ingresos en pagar el alquiler haciendo que lleguen a fin de mes a duras penas.

De hecho, tal y como mostró el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la problemática de la vivienda sigue siendo el primer problema a nivel nacional y la preocupación por este tema marcó un récord en el informe del pasado mes de octubre, cuando un 37,1% de los encuestados opinaron que esa era la primera preocupación, por delante de la inmigración y de la mala calidad de empleo.

Las manifestaciones y las muestras de enfado por esta situación se leen a diario en redes sociales, pero también se pueden ver en lugares públicos como las paredes de las propias casas, edificios o espacios habitables.

Por ejemplo, @Mertxe_Vlc, una usuaria de X, la red social conocida popularmente como Twitter, ha compartido la pintada que se ha hecho en una fachada de una casa que parece abandonada y que se ubica en la ciudad vieja de Valencia.

En ella se puede leer el siguiente mensaje que han dejado pintado los artistas y que deja clara el sentimiento de mucha gente: "Ni gente sin casas, ni casas sin gente".

El tuit de @Mertxe_Vlc ha conseguido superar en pocas horas los 1.000 me gusta y ha sido compartida más de 200 veces. Además, ha obtenido ya más de 12.000 reproducciones en esta plataforma.

No es el primero que se ve así

Esta pintada vista en Valencia no es la primera que se ve y que muestra la indignación por la situación de la vivienda. El pasado mes de agosto, la cuenta Radical Graffiti, conocida como @GraffitiRadical, publicó lo que se había encontrado en Barcelona.

Concretamente, el potente lema que pintaron en inglés en una esquina de la pared de una casa de Barcelona: "Tu AirBnB era mi casa".