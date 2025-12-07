Gloria Vegana avisa del error con las judías verdes muy común en España, que aniquila el 70% de la vitamina C: "Te suplica que no te las comas"

Ya sabemos que es más agradable hablar de pizzas y hamburguesas, pero hay que poner verduras en tu vida, muchas, a tenor de la insistencia de médicos y nutricionistas. Pero todo su ciencia, y aquí también entra la química, la forma de cocinar, y la clave de siempre: cómo conservar lo más posible el valor nutricional del alimento. Es el caso de la judía verde, aunque botánicamente es una legumbre.

La experta en alimentación vegetal Gloria Carrión (La Gloria Vegana), junto con Pablo Ojeda y Sílvia Abril, desmontaron mitos en el canal de YouTube LIDL España, que cuenta con 523.000 suscriptores.

Si eres de los que aún preparan las judías verdes "como toda la vida", quizá estés perdiendo casi todo su valor nutricional. Gloria Vegana lo deja claro en una entrevista reciente: "Si las hierves con mucha agua puede perder hasta el 70% de la vitamina C". Un dato que ha sorprendido a muchos usuarios, pero que ella ilustra con una imagen todavía más cruda: "Cuando llega el plato de judía verde a la mesa te dan ganas de llorar… la han cocido tanto que la pobre judía te suplica que no te la comas".

Pero el problema no es la verdura, sino la cocción: demasiada agua, demasiado tiempo y una textura blanda y apagada que, según Gloria, no aporta sabor ni nutrientes. Este error sigue siendo muy común en restaurantes y hogares españoles.

Cocer sí, pero no arrasar la verdura: por qué se pierden tantas vitaminas

A partir del minuto 20 del vídeo, Gloria aplaude la planificación en la cocina y desmonta el mito de que cocinar verduras siempre destruye nutrientes. Lo matiza: “hervir verduras, sí es verdad que hay algunas vitaminas… que se pueden perder en un 60–70%”.

La vitamina C es una de las más sensibles, de ahí que la clásica combinación "judía verde más patata cocida" suela llegar a la mesa en un estado lamentable: color apagado, textura blanda y, según ella, casi sin valor nutritivo. Por eso insiste en buscar técnicas que preserven más micronutrientes, empezando por el vapor.

El vapor es más conservador

Gloria recalca que una cocción correcta no solo mantiene textura, sino nutrición: "El vapor, por ejemplo, el brócoli… tú sabes que con el vapor hasta el 90% de las vitaminas las mantienes".

No se trata de comer todo crudo, sino de ajustar tiempos y métodos. De hecho, recuerda que algunas verduras ganan valor cuando se cocinan:

Tomate : "Aumenta entre tres y cinco veces la absorción del licopeno".

: "Aumenta entre tres y cinco veces la absorción del licopeno". Zanahoria asada : facilita la absorción del betacaroteno.

: facilita la absorción del betacaroteno. Espinacas: se absorbe mejor el hierro.

"La pobre judía te suplica que no te la comas": el drama de la cocina excesiva

En el debate también se plantea un clásico español: el plato de judías verdes hervidas "hasta morir". Gloria responde con humor y claridad nutricional: "No es ni verde… la han cocido tanto que la pobre judía te suplica que no te la comas. Mira con cara de 'es que no te voy a aportar nada'". Para evitarlo, recomienda cocciones cortas y preferiblemente al vapor, dejando la verdura "al dente", porque así conserva sabor, textura y vitaminas.

Freidora de aire: un aliado inesperado para cocinar más sano

Gloria reconoce que es usuaria habitual de la freidora de aire: "A mí me encanta. Me parece un electrodoméstico muy útil para un horno pequeñito… más eficiente en cuanto a gasto". La usa para verduras como pimientos asados, alcachofas y preparaciones que requieren asado rápido sin perder humedad. Según explica, muchas verduras ganan sabor y textura sin necesidad de aceite o con muy poca cantidad.