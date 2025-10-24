Adiós al alquiler: la casa prefabricada disponible en Amazon que se instala en pocos clics, con 3 dormitorios y por 22.000 euros

La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, según el último barómetro del CIS, superando incluso al empleo. La escasez de viviendas ofertadas o el elevado coste de ellas, tanto en compra como alquileres, son los factores principales de ello. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más populares las casas prefabricadas, las cuales permiten ahorrarnos el alquiler para siempre, de forma bastante más económica que comprando una casa tradicional.

Por ejemplo, en Amazon podemos encontrar una opción que, por menos de 22.000 euros, nos ofrece tres dormitorios, una sala de estar, un área para cocinar totalmente equipada y un baño separado. Según destaca la oferta, cuenta con "más sala de estar que las clases plegables estándar", las puertas tienen cerraduras y el baño se encuentra totalmente equipado, con "armarios, calentador de agua, inodoro, lavabo, espejo" y "zona de ducha privada".

Respecto a su estructura, la vivienda cuenta con una ventana corredera de PVC con doble acristalamiento y puertas de seguridad fabricadas en aluminio puente roto, sistemas eléctricos y de fontanería prefabricados estándar de Estados Unidos y paredes exteriores y techos aislados con paneles de espuma ignífuga.

Además, cuenta con algunas medidas de seguridad, como por ejemplo su resistencia al viento, a los terremotos, al fuego o incluso al agua. Una de sus mayores ventajas es que se pueden personalizar dependiendo de las necesidades. Según su fabricante se puede construir en tan solo 10 minutos.

También ofrece una opción algo más económica, con estilo moderno, que se distribuye en un baño, dos dormitorios y una cocina, destinada a las familias más pequeñas. Su diseño y espacio, tal y como destaca el propio anunciante, es "suficiente para una familia". Cuenta con unas dimensiones externas totales de 248.03 pulgadas de largo (6,299962 metros), 232.28 pulgadas de ancho (5,673852 metros) y 232.28 pulgadas de alto (589,9912 metros).