Alejandra Jacinto, abogada experta en vivienda: "Si eres un gran tenedor o has comprado un bloque entero para vaciarlo y no renovar los contratos, esta ley te rompe los planes"

El debate sobre la vivienda vuelve a tensar la política española tras la entrada en vigor del nuevo decreto que permite prorrogar contratos de alquiler que venzan entre 2026 y 2027. La medida, impulsada por el Gobierno, nace con vocación de dar estabilidad a los inquilinos en un contexto de precios disparados, pero su futuro es incierto: todo apunta a que decaerá cuando llegue al Congreso, donde partidos como PP, Vox y Junts ya han anunciado su rechazo.

En apenas unos días, el decreto ha desatado una fuerte controversia. Desde la oposición se habla de "inseguridad jurídica" y de un ataque a la propiedad privada, mientras que el sector inmobiliario advierte de una posible reducción de la oferta de alquiler. Frente a estas críticas, juristas y organizaciones sociales defienden justo lo contrario: que la norma aporta certidumbre y protege a las partes más vulnerables.

Seguridad jurídica o intervención del mercado

Uno de los principales argumentos contra el decreto es que introduce incertidumbre para los propietarios. Sin embargo, la abogada experta en vivienda Alejandra Jacinto, vinculada al Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), rechaza esa idea de forma tajante.

A su juicio, la norma genera precisamente lo contrario, estabilidad. "Si el inquilino solicita la prórroga dentro del plazo y cumple los requisitos, el contrato se amplía automáticamente hasta dos años", explica. Es decir, no hay margen para interpretaciones ambiguas en ese punto.

Otros juristas coinciden en que el marco es claro, aunque reconocen que la situación es inédita y puede acabar en los tribunales. En ese caso, la supuesta inseguridad no afectaría solo a los propietarios, sino también a los inquilinos, ya que serían los jueces quienes tendrían que dirimir los conflictos.

El decreto, en esencia, introduce dos medidas principales: una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos y un límite del 2% en la subida de los alquileres durante ese periodo.

A quién beneficia realmente la medida

Para Jacinto, la clave está en entender a quién afecta de verdad la norma. Lejos de perjudicar al pequeño propietario, sostiene que puede ser incluso beneficiosa para quienes buscan estabilidad y continuidad en el cobro de las rentas.

"Un casero particular lo que quiere es seguridad: alguien que pague y mantenga el contrato", señala. En cambio, considera que la medida sí choca con determinadas estrategias de inversión inmobiliaria, especialmente las de grandes propietarios.

"Si eres un gran tenedor o has comprado un edificio entero para vaciarlo y no renovar contratos, esta ley te rompe los planes", afirma. Es decir, limita la posibilidad de expulsar a inquilinos para reformar, especular o subir precios de forma agresiva.

Desde asociaciones de consumidores también se insiste en que la norma no elimina la rentabilidad del alquiler. Los precios, recuerdan, siguen siendo elevados —en torno a los 1.200 euros de media en muchas zonas— y continúan generando beneficios.

Un debate más amplio sobre el modelo de vivienda

Más allá del contenido concreto del decreto, la polémica refleja un conflicto de fondo sobre el modelo de vivienda en España. Por un lado, quienes defienden la necesidad de regular un mercado tensionado; por otro, quienes alertan de que estas intervenciones pueden reducir la oferta.

Las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda, por su parte, consideran que la medida se queda corta. Recuerdan que no afecta a modalidades como los alquileres de temporada o por habitaciones, cada vez más frecuentes, y lamentan que no se haya recuperado la moratoria de desahucios.

También denuncian que los precios siguen en niveles difíciles de asumir para muchas familias, lo que convierte cualquier medida de contención en un alivio limitado.

En este escenario, el decreto se convierte en algo más que una norma puntual: es un reflejo de las tensiones entre propiedad, mercado y derecho a la vivienda. Y, aunque su recorrido parlamentario sea incierto, el debate que ha abierto parece lejos de cerrarse.