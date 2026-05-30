⁠Un estadounidense de 30 años pone motor a un cochecito de Barbie para ahorrar dinero ante la escalada de precios de la gasolina

Una forma divertida de ahorrar dinero y tener un coche original. Los precios de la gasolina en Estados Unidos no paran de ascender, y son muchos ciudadanos los que buscan soluciones para transportarse. "Algunos conductores están encontrando formas creativas y también divertidas de ahorrar dinero en la gasolina. Si te encuentras cerca de Atlanta, puede que te sorprenda", introduce una presentadora de la CBS.

Se llama Molly Hightower y es un manitas de Georgia que transformó una caravana de ensueño de Barbie, de juguete, en un coche con motor: "Un vehículo en perfecto estado de funcionamiento". Según informa en el canal de televisión, lo conducen por las calles de su comunidad, a unos 20 kilómetros de la ciudad Atlanta.

"He instalado un motor de un solo pistón y dos galones recuperado de una vieja hidrolimpiadora", explica en conversación con el medio de comunicación. "Estoy dentro de mi infame camper de Barbie, el jeep de Barbie. Siempre he tenido una capacidad para construir Karts y cosas pequeñas", dice desde el interior del vehículo.

El manitas de 30 años de la localidad de Ellenwood, Georgia, metió un motor de dos galones y un solo pistón de una hidrolavadora en un Power Wheels Barbie Dream Camp rosa roto.

"Una vez que empecé a ver como estaban los precios de la gasolina y cosas así, pensé ¿sabes qué? Voy a empezar a fabricar pequeños mini coches", explica.

Sin embargo, resucitar su coche rosa no ha sido suficiente para ahorrar mucha cantidad de dinero: cada vez que rellena el tanque le cuesta mínimo 60 dólares (51 euros). Su coche real, un Mercedes-Benz descapotable de 1996, cuesta unos 90 dólares llenarlo (77 euros). "Es demasiado, lo conduzco solo cuando puedo".

A fecha del 18 de mayo y según los datos consultados por el New York Post, los estadounidenses pagaban una media de 4,52 dólares por galón por gasolina normal, frente a unos 3 dólares antes de que comenzara la guerra en Irán. Asimismo, en una encuesta de Ipsos del 28 de abril publicada por el Washington Post y ABC News, el 44% de los estadounidenses dijo que había reducido la conducción.