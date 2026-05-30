Muthanna Abusaada, nutricionista: “Cambiar la fuente de proteinas animales por vegetales mejora tu salud en todos los niveles”

Mantener un estilo de vida saludable está de moda. Desde hace varios años nuestra sociedad se ha volcado hacia los fenómenos de la cultura wellness y fitness. Las personas se están concientizando sobre la relevancia de conservar un óptimo estado de salud.

En este sentido, la gente ha optado por ajustar algunos ámbitos personales para fomentar un estilo de vida sano. La alimentación es uno de ellos y juega un papel fundamental: consumir una dieta completa y equilibrada son factores claves para gozar del bienestar.

Cabe recordar la diferenciación entre estos dos términos. El primero hace referencia a que el plato de comida contenga alimentos de todos los grupos de nutrientes, es decir, carbohidratos, vitaminas, minerales y proteínas. Mientras que el segundo alude a las porciones de cada nutriente que guardan la proporción adecuada entre sí.

La importancia de las proteínas vegetales

El dietista Muthanna Abusaada ha compartido recientemente un video en su canal de TikTok en el cual profundiza respecto a la importancia de consumir proteína vegetal. El nutricionista hace hincapié en los beneficios que este tipo de nutriente aporta al organismo humano.

El especialista manifiesta tajantemente su postura con relación al tema. “Cambiar la fuente de proteínas animales por vegetales mejora tu salud en todos los niveles”, declara. Abusaada señala los resultados de un estudio cientificado publicado por el medio especializado Clinical Nutrition.

“Cambiar proteína animal por vegetal redujo en un 9 % de mortalidad por cualquier causa, así como un 5 % el riesgo de cáncer”, expone. Asimismo, destaca las ventajas relacionadas con la salud cardiovascular que apunta el documento.

“Un cambio del 3 % únicamente de las calorías totales de proteína animal por vegetal redujo hasta en un 12 % el riesgo. Cuando el cambio era de un 5 % en vez de un 3 %, la mortalidad se reducía en un 23 %", complementa.

“Parece haber una clara relación dosis-respuesta en cuanto a al enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo. Esas variaciones se consiguen cambiando únicamente del 15 al 25 gramos de proteína en tu día a día", concluye.