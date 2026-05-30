"Es mi verdadera suerte": la lección del estadounidense que ha ganado la lotería 18 veces sin usar ninguna fórmula matemática

18 victorias en la lotería nacional. Un estadounidense lleva asi 30 años en racha de suerte. Según él mismo ha contado en la CBS, cada vez que ha sido consagrado con el premio gordo se ha llevado entre 1.000 y 200.000 dólares al bolsillo. En una publicación en su cuenta de Instagram ha detallado sus victorias.

200.000 dólares.

Varios premios de 20.000 dólares.

Premios de 5.000 dólares.

Varios premios de 1.000 dólares.

Hace unos días, otro premio de 50.000 dólares.

La última victoria de Bevan fue de 50.000 dólares en un juego de rasca y gana King de 1.000.000 de dólares, pero dice que sus ganancias en la lotería no son lo que le hace afortunado. Eso se puede atribuir a su esposa.

De esta forma y según él mismo cuenta en su publicación, nada de esto es realmente suerte. El protagonista asegura que la lotería es simplemente algo que él y su mujer siempre han hecho juntos por diversión: "Parar a reportar. Hacer la compra. Comprar un boleto de paso. Es parte de nuestra vida".

"Mi verdadera suerte son estos 40 años con la misma mujer maravillosa", asegura. "Un rayo puede caer 18 veces, pero aún se puede puede ver el destello del que cayó hace 40 años", termina en la entrevista recogida por el medio de comunicación.

Muchos internautas se han pasado por la publicación para comentar el curioso caso. "Es porque vive allí; si hubiera jugado a la Lotería de Nueva York durante los últimos 20 años, no habría ganado nada, y estoy de acuerdo en que no es cuestión de suerte, sino del lugar donde estás... aquí no se gana nada", critica una. "¿Puede tocarte para que me dés buena suerte?", bromea otra.

Otros se han mostrado escépticos por el caso. "Sí, pero ¿están perdiendo dinero? Aquí no se dice cuántos cientos de euros al día se gastan en billetes de lotería", duda una usuario de la red social.