⁠No era el típico bizcocho de chocolate: el surrealista error por el que un instituto de EEUU sirvió tierra de macetas como postre

Un plato de tierra de maceta asado, la comida accidentada del comedor de un colegio. Según publica The Independent, el accidente se produjo el pasado miércoles durante una cena benéfica en el instituto Medomak Valley, un evento anual organizado por el centro educativo francés.

La directora del centro, Linda Pease, se ha visto obligada a explicar lo sucedido. En un comunicado escolar consultado por el diario británico, se asegura que la tierra servida se preparó más temprano ese día para un proyecto académico. Los estudiantes que trabajaban con un profesor habían horneado la tierra para macetas en un molde cubierto con papel de aluminio para esterilizarla y realizar una actividad científica que evaluaba el crecimiento posterior de las plantas.

La bandeja estaba colocada a un lado de la cocina, separado de la comida preparada para la cena. Sin embargo, los responsables escolares explicaron que con las prisas por sacar la comida, el plato de tierra fue confundido con comida.

"En el intento de entregar rápidamente la comida a las mesas de servicio, el plato fue identificado erróneamente como parte de la comida y sacado para su servicio", asegura Pease en el comunicado. "Tres estudiantes se pusieron brevemente un poco de tierra en la boca, creyendo que era un postre, antes de darse cuenta inmediatamente de lo que era", explica la directora.

El plato fue retirado del área de servicio inmediatamente y tal como ha podido saber el medio de comunicación, los responsables escolares enfatizaron que el incidente fue "totalmente accidental" y no un acto deliberado.

"Quienes participaron en la organización de la Cena del Cuenco Vacío, un evento de servicio comunitario de larga data que significa mucho para nuestra escuela y comunidad, lamentan profundamente que esto haya ocurrido", termina el comunicado. Los administradores contactaron con los padres de los estudiantes afectados y hablaron con los niños en la escuela al día siguiente.

Algunos usuarios de internet han querido comentar el suceso. "Supongo que la tierra bien horneada es mejor para comer que la tierra que no se ha horneado", bromea un internauta.