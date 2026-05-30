Accidentado desfile del día de las Fuerzas Armadas: sin desfile aéreo y con una caída de la bandera que ha incomodado hasta a Felipe VI

La Familia Real preside el Desfile por el Día de las Fuerzas Armadas este sábado 30 de mayo en VIgo.

Vigo ha acogido este sábado el desfile anual por el día de las Fuerzas Armadas. Más de 3.700 militares han desfilado por las calles de la ciudad más grande de Galicia, en un acto nacional que ha resaltado por varios incidentes: sin desfile aéreo, y con la bandera por los suelos.

Al amanecer, el esperanzado público a rebosar en las calles de la ciudad miraba al cielo gris con escepticismo. Finalmente, unos minutos antes del comienzo del desfile se ha informado de la suspensión de el desfile aéreo por las inclemencias meteorológicas. Los vigueses se han quedado sin uno de los momentos más esperados de año en año, el popular salto del paracaidista con la bandera de España a manos de la Patrulla acrobática del Ejército de Aire (PAPEA).

Pero este no ha sido el único momento icónico que se ha quedado colgado (nunca mejor dicho). El momento del izado de bandera en el altar colocado por los soldados caídos, que iba a ser por aire, pero finalmente ha llegado por tierra, se ha visto accidentado. Uno de los enganches se ha desprendido y el estandarte ha caído al suelo sin posibilidad de arreglo. Eso sí, los militares que se encontraban en el lugar la han recogido para no dañarla.

La sorpresa ha sido bien grande; tanto en Vigo como el resto de España, que veía el desfile por televisión. La reacción del Rey se ha visto en pleno directo, con un claro gesto de incredulidad. Muchos internautas se han querido pasar rapidamente por las redes sociales para comentar el surrealista episodio.

Minutos más tarde de lo ocurrido, el abanderado del grupo de honores se ha acercado a la tribuna de la familia real, donde se encontraba el Rey, la Reina y la princesa de Asturias. Nada más verle llegar, Felipe VI no ha dudado en darle una indicación con la mano y, posteriormente, decirle algo que no se ha podido escuchar durante la retransmisión del desfile. "Nunca ha pasado esto", han señalado desde RTVE.

Se cae la bandera de España y lo que hace Felipe VI minutos después sorprende a diestro y siniestro Desfile accidentado del día de las Fuerzas Armadas.

El primer desfile de Leonor

Como cada año, los monarcas, Felipe y Letizia, han sido los encargados de presidir el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Pero este año ha sido especial. Por primera vez, han asistido acompados de la princesa Leonor.

El acto daba daba inicio pasadas las 12:00 del mediodía, cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y al alcalde de Vigo, Abel Caballero, han recibido en la tribuna a los reyes y a su hija primogénita, que después han procedido a saludar a las autoridades.

La princesa de Asturias y el Rey comparten un gesto de complicidad durante el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas, este sábado en Vigo. EFE

A pesar de las inclemencias del tiempo y el accidentado izado de bandera, uno de los momentos más emotivos ha sido cuando la princesa y el Rey han depositado una corona de laurel por los soldados caídos, al son de La muerte no es el final, cantada por los soldados que desfilaban frente a la tribuna real.

El pasado año se registraron dos fallecidos en acto de servicio, ambos del Ejército de Tierra, mientras que otros 1.207 han resultado heridos en territorio nacional y 68 en misiones en el exterior, según los datos facilitados por la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME).

El desfile, en datos

Más de 3.700 efectivos han participado en los actos por el Día de las Fuerzas Armadas. 3.402 hombres y 344 mujeres. El desfile militar ha contado con 109 vehículos, 32 motos, 130 caballos, seis perros y un borrego macho de raza castellana,. Cabe destacar, un año más, la participación de la cabra de la Legión, un borrego macho de raza castellana, que es símbolo para la unidad militar española y una gran protagonista de los desfiles del ejército.

A lo largo de los 1.165 metros de recorrido han desfilado desde carros de combate Leopardo y Pizarro, el blindado 8x8 Dragón, que se ha estrenado en un desfile, o los mandos de la brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, unidad a la que ha acompañado también un perro robot sobre plataforma.

Pedro Sánchez: "Representáis lo mejor del servicio público"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha asistido presencialmente al acto por el Día de las Fuerzas Armadas, ha querido agradecer a "todos los militares" su compromiso con España y "trabajo, disciplina, entrega y solidaridad". En su nombre, se encontraban, la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"En este Día de las Fuerzas Armadas, reconocemos la labor, dentro y fuera de nuestras fronteras, de todos los militares que estáis siempre al servicio de la ciudadanía y la paz", ha reconocido Sanchéz en su perfil de X. "Representáis lo mejor del servicio público: trabajo, disciplina, entrega y solidaridad. GRACIAS por vuestro compromiso", ha agregado el presidente.