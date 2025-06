Alemania analiza la nueva señal de tráfico en España y se topa con algo inesperado: "Solo la mitad de la verdad"

En los últimos días ha circulado información que apunta a la posible implantación en España —incluida la isla de Mallorca— de una nueva señal de tráfico circular con borde verde. A primera vista, esto podría parecer parte de un sistema armonizado a nivel europeo, especialmente por las comparaciones frecuentes con Francia. Sin embargo, la realidad es más matizada, tal y como se encargan de explicar en Alemania, donde se han hecho eco de esta información.

Pese a que por el momento no es oficial, la Dirección General de Tráfico (DGT) está valorando la introducción de una señal que indique velocidades recomendadas, y lo haría por primera vez utilizando un diseño circular con borde verde. No obstante, esta señal no está recogida aún en el catálogo oficial de señales de tráfico ni existe una normativa que la respalde formalmente.

De momento, se trata únicamente de un proyecto en fase de estudio. Según la DGT, su función sería puramente orientativa: no tendría carácter obligatorio ni implicaría sanciones en caso de no respetarse. La intención es fomentar la conducción responsable en zonas especialmente sensibles, como entornos escolares o áreas con alta concentración peatonal, sin imponer nuevos límites legales.

Aunque se ha especulado con su posible aparición en Mallorca y otras ciudades españolas, estas señales aún no han sido instaladas en ninguna vía pública del país.

En Francia, por ejemplo, se menciona con frecuencia como referente en cuanto a este tipo de señalización. No obstante, allí no existe ninguna señal circular con borde verde. Desde los años 70, el país utiliza la señal cuadrada azul conocida como C4a para indicar velocidades recomendadas, también de carácter no obligatorio. La semejanza entre ambas propuestas es más visual que legal o funcional.

Por su parte, en el Reino Unido algunas regiones, como Northamptonshire, han ensayado el uso de señales con borde verde de manera experimental. Estas indican una velocidad aconsejada (por ejemplo, 20 millas por hora), aunque la velocidad máxima permitida por ley puede ser mayor. Aun así, estas señales tampoco están incluidas en la legislación de tráfico británica y su uso sigue siendo voluntario y no sancionable.

Una idea en fase de debate

A pesar de que algunas imágenes que circulan muestran este tipo de señal ya instalada, lo cierto es que en España todavía no se ha adoptado de forma oficial. Se trata más bien de una propuesta en evaluación que podría implantarse localmente a modo de prueba, pero que aún carece de marco normativo.

En resume, la señal redonda con borde verde es, por ahora, una sugerencia. No se ha introducido formalmente en España, no forma parte del sistema de señalización de Francia y no tiene valor legal en Reino Unido. Aquellos que esperen verla pronto en las calles deben saber que, si llega a implementarse, lo hará como medida voluntaria —no como nueva norma de tráfico— y su futuro aún es incierto.

