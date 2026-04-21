Alerta de una experta en IA: los empleados de oficina están más ocupados que nunca y el 'descuento por humanidad' penaliza tener dudas, equivocarse o tener un mal día

La inteligencia artificial como oportunidad para muchos y como amenaza para otros tantos. El auge y expansión de las herramientas de IA en casi todos los sectores laborales ha disparado un debate sobre la idoneidad o no de estos chatbots y elementos similares.

Porque aunque las ventajas que puede aportar la AI son numerosas, sus propios expertos son los primeros en avisar de lo que puede ocurrir con estas tecnologías.

Svetlana Makarova, actual responsable de la gestión de productos de IA en IKS Health y anterior jefa de producto de IA en la Clínica Mayo. Desde su experiencia profesional tiene claro que "las expectativas de los clientes se reajustan a la consistencia de la IA", como detalla en un análisis para Business Insider.

Esto es, que a medida que la inteligencia artificial mejora y eleva su nivel, también los usuarios disparan la exigencia de sus demandas al respecto. Dos cuestiones que no siempre van al mismo ritmo.

Para la experta en la materia, esto se denomina "descuento de humanidad": una dinámica sutil en la que los rasgos que hacen humanas a las personas, como la variabilidad, el juicio y la emoción, se están convirtiendo en desventajas en la era de la IA. Y sí, es un perjuicio para las personas

"Los trabajadores humanos empiezan a enfrentarse a estándares poco realistas de productividad, paciencia y disponibilidad. A diferencia de las personas, la IA nunca tiene un mal día".

Con todo, para Svetlana Makarova, esta tendencia tan perjudicial no comenzó con la IA, sino que es algo que las empresas buscan desde hace décadas, conforme a la tecnología y los recursos disponibles en cada momento. La idea es optimizar los puestos de trabajo para aumentar la eficiencia, dividiéndolos en tareas repetibles y estandarizando los resultados mediante guiones, plantillas y métricas de rendimiento.

"Seguir un guion al pie de la letra es lo que permite que una máquina realice mejor esa tarea. Si el trabajo se ha programado mediante un guion, se ha preparado para la automatización", prosigue la experta en su testimonio. Y con ese panorama, claro está, ahora la IA 'simplemente' está acelerando los cambios.