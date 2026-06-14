Juan Luis Arsuaga, paleontólogo: "El problema no está en la ciencia ni en la tecnología. El problema está en el viejo tribalismo del paleolítico"

La emergencia climática se ha convertido, por méritos propios, en el gran tema de debate de nuestra era. Cada vez somos más conscientes de las graves consecuencias del calentamiento global y de los efectos devastadores que seguirá sufriendo nuestro ecosistema si no tomamos medidas de forma inmediata.

Sin embargo, desde el ámbito de la ciencia, el enfoque para hacer frente a esta problemática a menudo choca con la moralidad moderna. Durante una reciente charla organizada por la Fundación Telefónica en Madrid, el paleontólogo y codirector de los yacimientos de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, ha puesto el dedo en la llaga, subrayando que la verdadera clave del asunto reside en cómo administramos las materias primas.

La importancia de gestionar bien los recursos naturales

El científico se muestra tajante a la hora de abordar nuestro futuro a corto plazo. “La solución tiene que ser una tecnología del presente. No nos queda más remedio que gestionar el planeta”, declara.

Arsuaga huye de los discursos que idealizan un pasado intocable y recuerda que la humanidad lleva milenios moldeando el medioambiente, por lo que pide no "demonizar" la administración de la naturaleza. “Desde que empezamos los cultivos de arroz, que es un cereal que se cultiva desde el principio de la agricultura, pues ha producido mucho metano, porque los arrozales producen mucho metano”, argumenta.

“Es decir, llevamos transformando no solo el ecosistema, sino la atmósfera, desde hace 12.000 años. No hay que horrorizarse ante la idea de gestionar los recursos”, complementa.

8.000 millones de personas y un pacto innegociable

La realidad es tozuda: las riquezas naturales no son infinitas y, ante el abrumador volumen de población mundial, dejar que las cosas sigan su curso natural ya no es una opción viable. “Somos 8.000 millones y es lo que hay. En el futuro tenemos un planeta que tiene unos recursos limitados; por lo tanto, tenemos que administrarlos y repartirlos; para eso es importante el conocimiento”, apunta el experto.

Para hacerlo correctamente, el paleontólogo recalca que el consenso global es el único camino. “La única forma de gestionar es desde el conocimiento. Los problemas son universales; la única forma de que seamos una especie que haga una gestión de su planeta como se necesita en el futuro es que nos pongamos de acuerdo”, expone.

Por qué la inteligencia artificial puede ser una respuesta ante nuestra mentalidad prehistórica

Arsuaga señala a las nuevas tecnologías como nuestro salvavidas definitivo. “Con la inteligencia artificial (IA), la gestión es mucho mejor porque ahora empieza la era de la ciencia de la complejidad. O sea, gracias a esta herramienta podemos entrar en una nueva fase de la ciencia”, resalta.

Sin embargo, el investigador advierte de que el verdadero freno a nuestra salvación no es técnico, sino sociológico. “El problema no está en la ciencia ni en la tecnología. El problema está en el viejo tribalismo del paleolítico”, concluye, recordando que nuestra arraigada mentalidad de confrontación sigue siendo nuestro mayor enemigo.