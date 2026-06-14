España debuta en el Mundial contra Cabo Verde: elige tu alineación titular en 'El HuffPost'

Empieza el recorrido de la selección española en el Mundial 2026. La Roja se estrena contra Cabo Verde en el primer partido de la fase de grupos. El partido tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta el lunes a las 18.00 hora española.

Cabo Verde es debutante en una Copa del Mundo. Y, en principio, uno de los rivales más asequibles a los que se enfrentará España. Pero ello no quita que los jugadores deban salir con mentalidad competitiva desde el comienzo. Ahí queda el recuerdo del partido contra Suiza en el Mundial de Sudáfrica.

Además, es posible que la selección tenga que reservar a algunos de sus mejores jugadores en este primer encuentro. Es el caso de Lamine Yamal, que sufrió una lesión en la recta final de la temporada y al que Luis de la Fuente podría dar de canso para no arriesgar su estado físico durante el resto del campeonato.

Lo mismo sucede con Nico Williams. Aunque el extremo del Athletic Club ha participado en los últimos entrenamientos, también llega renqueante tras una inoportuna lesión en la competición doméstica. No sería de extrañar que el seleccionador diese descanso a ambos en este debut mundialista para reservarlos de cara a futuros encuentros.

En el grupo H también se encuentran Arabia Saudí y Uruguay. Este último es el rival más fuerte al que se enfrentará España en la fase previa a las eliminatorias. Una victoria contra Cabo Verde podría dejar bien encarrilada la clasificación, pues este año hay ronda de dieciseisavos y pasan los ocho mejores terceros de los grupos, por lo que tres puntos podrían ser suficientes.

Pero antes de hacer cábalas y de ilusionarte con el papel de la selección española en el mundial, toca construir un buen 11 con el que salir a morder contra Cabo Verde. Sí, es labor de Luis de la Fuente, pero en el fondo todos los españoles tienen un seleccionador dentro.

¿Qué alineación escogerías para el partido de este lunes? ¿Pondrías a Lamine Yamal? ¿Darías descanso a Nico Williams? ¿Quiénes serían tus centrales titulares? ¿Y qué pasa con los centrocampistas? Porque en este último caso hay tantos jugadores entre los que elegir que tampoco resulta sencillo.

Dinos cuál es tu 11 ideal para la selección. En 'El HuffPost' tenemos tu opinión en cuenta.

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