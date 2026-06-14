Los suizos rechazan en un referéndum poner un tope de 10 millones de habitantes a su población

Suiza rechaza en referéndum limitar el crecimiento de la población a diez millones de habitantes. Los ciudadanos suizos han dicho no a la iniciativa conocida como "No a una Suiza de diez millones", una propuesta que pretendía endurecer las políticas migratorias y de asilo para evitar que la población del país superara esa cifra en las próximas décadas.

La medida, impulsada únicamente por la Unión Democrática de Centro (UDC), planteaba la adopción de restricciones adicionales si antes de 2050 Suiza alcanzaba los 9,5 millones de habitantes. Entre las opciones contempladas figuraban cambios destinados a frenar el crecimiento demográfico, especialmente a través de un mayor control de la inmigración y del acceso al derecho de asilo.

Sin embargo, la propuesta no ha logrado el respaldo suficiente en las urnas. Los primeros sondeos difundidos por la televisión pública suiza apuntan a un rechazo ajustado por parte del electorado, poniendo fin a una de las iniciativas más debatidas en el país en los últimos meses.

Sus defensores advertían de las consecuencias que podría tener un aumento continuado de la población sobre los servicios públicos, la vivienda o las infraestructuras. Por el contrario, quienes se oponían consideraban que fijar límites demográficos vinculados a restricciones migratorias podía tener efectos negativos tanto en la economía como en la imagen de Suiza como país abierto y receptor de mano de obra extranjera.