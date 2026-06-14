Waka, japonesa afincada en España, y la expresión que la descolocó por completo: "¿Por qué me insultas? Yo no soy tonta"

La sociedad española tiene fama de ser extremadamente directa y concisa a la hora de comunicarse. Es una característica que nos diferencia muchísimo de otras culturas bastante más cautelosas y protocolarias, como la norteamericana, la latinoamericana o, por supuesto, la japonesa. Sin embargo, a esta franqueza le sumamos una particularidad que vuelve locos a los extranjeros: tendemos a usar expresiones contundentes que, en realidad, no significan literalmente lo que parece.

Adaptarse a esta cultura lingüística no escrita es, sin duda, uno de los mayores retos del proceso de integración. Bien lo sabe Waka, una creadora de contenido japonesa que lleva cuatro años afincada en nuestro país. A través de su canal de YouTube, la nipona comparte su día a día y, en uno de sus últimos vídeos, ha querido profundizar en la barrera invisible que supone el doble sentido español.

Aunque domina el castellano con muchísima fluidez, confiesa que hay ciertas frases hechas que la han llegado a descolocar por completo.

"No seas tonta"

Waka recuerda con humor una anécdota que vivió poco después de instalarse en territorio español. En medio de una charla de lo más normal, su interlocutor le soltó de repente un contundente: "¡No seas tonta!". De primeras, esta frase generó un cortocircuito absoluto y un tremendo choque cultural en la mente de la nipona. Ella explica que no entendía por qué la estaban insultando de buenas a primeras, ya que ella no se consideraba para nada una persona tonta.

Totalmente confundida y afectada por la situación, la joven acudió a su marido (que es español) para contarle el incidente. Fue entonces cuando su pareja le tuvo que hacer una masterclass exprés de cultura española, explicándole que, en ese contexto, "no seas tonta" no es ningún ataque intelectual, sino una forma muy común y cercana de decirte "no desaproveches esta oportunidad" o "no te lo pienses más".

El arte español de no ser literal (y hacer perder el hilo)

Gracias a anécdotas como esta, Waka ha aprendido a relativizar la contundencia de nuestro idioma. “Los españoles suelen expresar muy claramente lo que les gusta y lo que no les gusta. Hay algo curioso: aunque parezca que dicen las cosas de forma muy directa, no siempre puedes interpretar sus palabras de manera literal”, apunta.

Aun así, confiesa que nuestro particular diccionario de frases hechas le sigue jugando malas pasadas en su vida cotidiana. “Cuando ocurren ese tipo de frases en la conversación, me quedo pensando qué significan. Me quedo pensando en ello y ya pierdo la idea de la conversación; eso me pasa mucho”, concluye.