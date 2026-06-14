⁠Ni manía ni casualidad: lo que revela caminar con las manos en la espalda, el gesto típico de maestros, militares y personas mayores

La comunicación es un aspecto fundamental en nuestra sociedad. Desde muy temprana edad a las personas les suele inculcar la importancia de expresarse con claridad. Al pensar en este concepto, por lo general, se suele asociar de manera inmediata con el habla.

No obstante, cabe destacar que existen varios tipos de comunicación. Estos se dividen en dos grupos principales: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En el primero se encuentran la oralidad y la escritura, mientras que el segundo corresponde a toda la información que transmite a partir de las expresiones corporales.

Mediante un gesto, mirada o postura, los individuos tienen la capacidad de expresar emociones, estados de ánimo, ideas y pensamientos sin la necesidad de articular ni una palabra hablada.

Por ejemplo, el caminar con las manos en la espalda se relaciona comúnmente con la autoconfianza y el liderazgo. Dicha postura es adoptada regularmente por figuras líderes tales como docentes, militares y ancianos.

Esta colocación del cuerpo, con la mirada hacia al frente y el pecho hacia delante, transmite atributos positivos, al igual que la confianza y el autocontrol. Inspira seguridad, ya que da la sensación de que la persona en cuestión domina tanto su cuerpo como el entorno que lo rodea. Así lo expone el diario español AS, a través de uno de sus artículos.

La posición corporal puede llegar a tener diversas connotaciones dependiendo del contexto. En una situación más distensa, esta misma postura representa seguridad, pero a la vez comodidad.

El caminar con las manos en la espalda también está muy ligado al ámbito de la meditación. Hay quienes implementan esta pose mientras se concentran e introspeccionan.

Los pequeños detalles pueden desvelar ciertas pistas de la situación que experimenta el individuo. Desde los movimientos hasta las expresiones faciales: si los brazos están tensos o las manos muy rígidas, tal vez el momento sea complicado, tal vez la situación demande firmeza y el cuerpo lo refleja de esa manera.

Sin lugar a dudas, las expresiones corporales comunican ampliamente respecto al estado de ánimo y situación de cada persona.