Un aspirante a taxista, tras el examen que solo aprobaron 2 de 22: "Es ridículo preguntar las calles de los centros de salud o de los centros comerciales cuando ahora todos los vehículos disponen de GPS

La segunda prueba de capacitación profesional para poder conducir un taxi en Orihuela no ha ido del todo bien. Los candidatos se encuentran inmersos en las pruebas para obtener una de las ocho nuevas licencias que el Ayuntamiento alicantino ha sacado en el régimen de concesión. Solo han aprobado 2 de 22.

"Un aprobado raspado". Según recoge Información, el tribunal calificador ha publicado recientemente las puntuaciones del examen y las pruebas son desoladoras: solo dos de los 22 aspirantes, que ya habían superado la primera prueba psicotécnica, la han superado con un 5,38 y un 6,08.

Pero, ¿qué ha ocurrido? A muchos les ha jugado una mala pasada aquello de que cada respuesta incorrecta penalizaba con el 25% del valor asignado a una correcta y "la mayoría se ha quedado a cuadros con un gran porcentaje de las 60 preguntas".

Más allá de la circulación

Tal y como recoge el medio de comunicación, muchos de los participantes se han quejado de que más allá de cuestiones sobre vehículos, normativas, infracciones, áreas de prestación conjunta o zonas de tarificación, se requería un "profundo conocimiento" del término municipal.

Una de las preguntas que se ponen de ejemplo: "¿Dónde se ubican las calles Luceros y Cristo de Zalamea". "A partir de la pregunta 17, parecía que el cuestionario se tornaba en demostrar aquello de ser muy oriolano".

"Cuál es el refugio antiaéreo visitable, dónde está el Museo Municipal del Belén, cuándo se celebra el Mercado Medieval y dónde el mercadillo de los martes, qué festividad es el 17 de julio, número de habitantes en el municipio o en qué franja de población se encuentra la Costa incluida la pedanía de Torremendo", son algunas de las cuestiones que se presentaron en la prueba y de la que los participantes se quejan.

De hecho, se preguntó hasta "cuántos centros de salud dependientes de la conselleria hay en litoral" o cuántos médicos hay en las pedanías.

Los participantes presentarán reclamaciones

"Es ridículo preguntar las calles de los centros de salud o de los centros comerciales cuando ahora todos los vehículos disponen de GPS", critica uno de los participantes en conversación con el periódico. Muchos de ellos ya han informado que van a impugnar algunas de las preguntas porque "la ley ha cambiado recientemente y muchas de las preguntas están obsoletas".

Los candidatos disponen de un plazo de cinco días hábiles para formular reclamaciones o alegaciones que después resolverá el tribunal en el plazo máximo de otros cinco días hábiles. Una vez resueltas, se publicará la relación definitiva de puntuaciones y de aspirantes que hayan superado las pruebas para su declaración como aptas para la expedición del certificado de competencia profesional para la prestación del servicio de taxi.

Según las autoridades, las nuevas licencias de la localidad podrían concederse el próximo mes de julio.