Alguno se sorprenderá al saber los cinco apellidos españoles más antiguos

España, al ser el único país en que cada persona tiene dos apellidos, mantiene una riqueza cultural e histórica única en las nomenclaturas. Algunos, pueden ser extraños, gramaticalmente complicados o incluso ser considerados como ofensivos. Pero, ¿cuáles son los apellidos españoles más antiguos? El diario La Razón los enumera.

Tal y como reza el medio, los apellidos comenzaron a formarse a partir del siglo IX, según el lugar de origen, señorío, oficio, ascendencia, mote o incluso accidente geográfico del que provenía una persona. "Tener apellido se convirtió en norma a partir del siglo XVI, cuando el cardenal Cisneros estableció una ley en la que cada persona nacida recibía el apellido de su progenitor", se explica en la publicación. Asimismo, a partir del siglo XIX empezó a consolidarse la distinción de nombre y dos apellidos entre toda la población española.

De este modo, cada uno de los apellidos de España cuenta con una historia diferente. Algunos de ellos fueron surgiendo hace pocos años o siglos. Sin embargo, otros son más longevos. Los investigadores continúan investigando acerca de la procedencia de cada apellido y "no hay una distinción clara de cuál es el apellido más antiguo que existe en nuestro país". Los investigadores, consultados por el periódico, dan ejemplos de algunos que podrían tener "incluso más de mil años".

Íñiguez. García Íñiguez era el nombre del rey de Navarra en el año 851 u 852.

García Íñiguez era el nombre del rey de Navarra en el año 851 u 852. Lara . Es posible que descienda de los Reyes Godos y de los Condes de Castilla.

. Es posible que descienda de los Reyes Godos y de los Condes de Castilla. Castro . Este apellido data del siglo IX, en una de las familias más grandes del reino de Castilla.

. Este apellido data del siglo IX, en una de las familias más grandes del reino de Castilla. Fernández. Último rey visigodo que existió entre los años 688 y 711 (Hernán Fernández).

Último rey visigodo que existió entre los años 688 y 711 (Hernán Fernández). Rodríguez, en referencia a los tiempos del rey Don Rodrigo.

De acuerdo a la información difundida, hay algunos otros casos que podrían formar parte de la anterior lista, como Arias, Durante, Ochoa, Alonso e incluso García, "el apellido más común en España".