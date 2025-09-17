Amazon lanza una casa por menos de 10.000 euros disponible en España y con entrega gratuita

Amazon ha sorprendido a los usuarios en España con el lanzamiento de una casa prefabricada de contenedores por menos de 10.000 euros. A un precio de 9.991,07 €, este producto ofrece una alternativa económica para quienes desean una vivienda. Además, la entrega es gratuita, lo que la convierte en una opción aún más atractiva.

Esta casa de contenedor tiene unas dimensiones de 10,67 metros de largo por 6,1 metros de ancho y 2,41 metros de altura. El diseño incluye una sala de estar, una habitación, cocina y baño. Además, destaca por su techo triangular único, que ofrece mayor altura en el interior y una terraza para disfrutar del aire libre.

La casa contenedor es completamente portátil, lo que facilita su transporte y montaje en diferentes ubicaciones. Este modelo está pensado para ser una solución perfecta para casas de vacaciones, oficinas móviles o incluso para aquellos que buscan una vivienda temporal o económica.

Si bien el precio base es de 9.991,07 €, se ofrece la posibilidad de personalizar la casa según las necesidades del cliente. Además, antes de realizar el pedido, los usuarios pueden ponerse en contacto con el fabricante para obtener más detalles, videos de la casa y soporte adicional a través de WhatsApp.

Según un informe de la Asociación de Empresas de Viviendas Prefabricadas (AEV), en 2022 las ventas de este tipo de viviendas aumentaron un 15% en comparación con el año anterior, pues ofrecen una alternativa más económica frente a las viviendas tradicionales, que, en muchas zonas de España, siguen siendo inaccesibles para una gran parte de la población