Encuentra un anillo en casa de su abuela y lo tasa a espaldas de su familia: "¿Quieres saber si es de diamante?"

Lo que parecía un simple objeto olvidado en un cajón terminó convirtiéndose en una valiosa sorpresa para un joven que acudió a una joyería en busca de respuestas. La historia, compartida en Tik Tok, comienza cuando el chico entra al local con un anillo envuelto en dudas y emoción contenida.

"Mira, te expongo la situación. Te traigo este anillo. Mi abuela acaba de fallecer y fui a limpiar el piso y vi esto. Y a ver, nosotros vivimos en un barrio muy humilde y no sé si es real o no", explica al joyero. "De momento, no se lo he dicho a nadie porque quería verificarlo antes", continúa.

El experto examina cuidadosamente la pieza. "Quieres saber si es de un diamante", pregunta. "Exacto, imagino que no, pero...", responde el chico, sin muchas esperanzas.

A simple vista, el joyero nota algo especial: "El tamaño es grande, pero está muy sucio. En caso de que sea real, te diría que es talla antigua". Detalla que los diamantes de corte antiguo tienen menos valor en el mercado actual porque no están tallados con tecnología moderna, pero igualmente pueden ser auténticos y valiosos.

Tras una breve limpieza y análisis, llega el momento de la verdad. "Pues mira, has tenido suerte, es un diamante", confirma el joyero. El joven apenas pudo reaccionar: "¡¿Cómo?!", exclama el chico, incrédulo.

Se trataba de una piedra de aproximadamente un quilate y 37 puntos. Aunque el joyero no revela públicamente la suma ofrecida, parece que no es baja, ya que deja al afortunado sin palabras, siendo capaz de pronunciar un "hostia" que refleja su ilusión.

A contincuación el experto, le explica el procedimiento: "Esto es lo que te podría pagar. En transferencia o talón, lo que tú prefieras. Necesitaría eso sí un DNI en regla y hacer un contrato de compraventa". El chico, feliz, le dice que lo va a comentar con el resto de familiares y que volverá para reclamar el dinero si todos están de acuerdo.

