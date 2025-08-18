Aparece un delfín simpático, los bañistas quieren jugar con él pero los expertos lanzan un aviso muy serio

Los delfines despiertan, sin duda, mucha simpatía entre nosotros. Estos mamíferos cetáceos, que pueden vivir más de treinta años en cautividad y tienen una longitud de 3,5 metros aproximadamente, muestran capacidades de aprendizaje y cognición muy superiores a las de otras especies. Y esto se debe a que tienen un cerebro grande y complejo que les permite resolver problemas, aprender nuevas tareas y hasta reconocerse en un espejo. Esta inteligencia es comparable a la de algunos primates.

Además, son muy sociables. Por lo general, viven en manadas y desarrollan relaciones fuertes y duraderas, no solo entre madre y cría, sino también con otros miembros de la manada.

Sin embargo, ese carácter social puede resultar, en ocasiones, perjudicial para el propio delfín. Es el caso de un ejemplar que apareció por sorpresa en Lyme Bay, una bahía en el canal de la Mancha, ubicada en el suroeste de Inglaterra.

El delfín se volvió viral en redes sociales saltando verticalmente fuera del agua y acompañando a humanos en su baño. Un momento mágico y enternecedor que ha enamorado a numerosos usuarios. "Era amigable y juguetón", subraya una de las personas que tuvo la suerte de nadar junto a él. El vídeo con el momento lo puedes ver aquí.

Pero el animal corre peligro. Según cuenta The Telegraph, el animal ha sido fotografiado desde entonces con cortes aparentemente causados por la hélice de un barco. La Organización de Gestión Marina señala que los humanos "nunca" deberían interactuar con los delfines porque pierden su "cautela natural, lo que les provoca lesiones o incluso la muerte".

“Cuando los delfines solitarios empiezan a pasar tiempo más cerca de la costa, su comportamiento cambia. Rápidamente se acostumbran a los humanos y a los barcos, perdiendo su miedo y precaución instintivos, lo que podría ponerlos en mayor riesgo", explican.

Aunque suelen ser animales tranquilos, la organización también subraya que los delfines pueden acabar siendo peligrosos si se sienten amenazados. "No dejan de ser animales salvajes. Por favor recuerde: nunca nade, toque, alimente o se acerque a los delfines. Si un delfín se le acerca, abandone la zona con calma", señala uno de sus portavoces.

Acercarse o molestar imprudentemente a un delfín en Inglaterra conlleva penas de prisión de hasta seis meses y elevadas multas.