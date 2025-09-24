Aprobado el calendario laboral de la Comunidad de Madrid de 2026: festivos, puentes y cuándo caerá la Semana Santa

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el calendario laboral para el próximo año 2026, el cual contará con 14 días festivos: 12 comunes en toda la comunidad y dos que los establecen cada uno de los ayuntamientos madrileños, tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores.

El calendario dará una alegría a más de un madrileño, y es que habrá cinco puentes a lo largo del año: el Día de Todos los Santos (1 de noviembre), al caer el domingo, se traslada al lunes. Por su parte, el Día de la Constitución Española, que se celebrará el lunes 7 de diciembre en vez del domingo 6 de diciembre, se unirá al Día de la Inmaculada Concepción del 8 de diciembre, dejando así un puente de cuatro días a las puertas de Navidad.

Asimismo, el Día del Trabajador, el viernes 1 de mayo, además del festivo correspondiente a la Fiesta Nacional de España, el lunes 12 de octubre, permitirán disfrutar de dos puentes de tres días. En lo que respecta a Semana Santa, este próximo 2026 será más tempranera que en el 2025 cayendo el Jueves Santo el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril.

A modo de resumen, estos son todos los festivos del calendario laboral de Madrid 2026:

1 de enero (jueves) , Año Nuevo

, Año Nuevo 6 de enero (martes) , Epifanía del Señor

, Epifanía del Señor 2 de abril, Jueves Santo

Jueves Santo 3 de abril, Viernes Santo

Viernes Santo 1 de mayo (viernes) , Fiesta del Trabajo

, Fiesta del Trabajo 2 de mayo (sábado) Fiesta de la Comunidad de Madrid

Fiesta de la Comunidad de Madrid 15 de agosto (sábado), Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen 12 de octubre (lunes) , Fiesta de la Hispanidad

, Fiesta de la Hispanidad 2 de noviembre (lunes) , traslado del Todos los Santos

, traslado del Todos los Santos 7 de diciembre (lunes) , traslado de la Constitución Española

, traslado de la Constitución Española 8 de diciembre (martes) , Inmaculada Concepción

, Inmaculada Concepción 25 de diciembre (viernes), Natividad del Señor

El Decreto aprobado hoy será remitido al Estado antes del 30 de septiembre, con las 12 fechas fijas, y a las que cada ayuntamiento de la región incorporará las que les corresponden, tal y como determinan desde el Ayuntamiento de Madrid. En el caso de Madrid capital, lo esperado es que sean el viernes 15 de mayo (San Isidro) y el lunes 9 de noviembre (Nuestra Señora de la Almudena).