Así ha sido el ambiente previo al partido entre Euskadi y Palestina en San Mamés
Los jugadores de la selección de Palestina, antes del partido amistoso que las selecciones de Euskadi y Palestina disputan este sábado en el estadio de San Mamés, en Bilbao.

Así ha sido el ambiente previo al partido entre Euskadi y Palestina en San Mamés

Las calles del centro de Bilbao se llenaron este sábado de manifestantes que mostraron su apoyo a Palestina, coincidiendo con el partido que esta noche disputan en San Mamés las selecciones de Euskadi y Palestina.


Vista de una de las manifestaciones y marchas convocadas por la iniciativa Gernika-Palestina, y por grupos de animación de equipos vascos y navarros, este sábado en el que las selecciones de fútbol de Euskadi y Palestina disputan un partido amistoso en el estadio de San Mamés.

  Cientos de jóvenes se han manifestado este sábado en Bilbao, convocados por la plataforma Palestinarekin Elkartasuna.

  Una pancarta en la que se puede leer 'Israel estado terrorista'
EFE

  Manifestantes con la bandera de Palestina

  Iluminan el estadio con la bandera de Palestina y la de Euskadi. Vista de la manifestación de este sábado en el que las selecciones de fútbol de Euskadi y Palestina disputan un partido amistoso en el estadio de San Mamés

  Vista de una de las manifestaciones y marchas convocadas por la iniciativa Gernika-Palestina, y por grupos de animación de equipos vascos y navarros, este sábado en el que las selecciones de fútbol de Euskadi y Palestina disputan un partido amistoso en el estadio de San Mamés.
