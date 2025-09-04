Baptiste, 29 años, profesor, 2.300 euros al mes: "Solo tengo mi tienda de campaña y estoy muy contento, dentro de un año haré otro viaje en bici"

Dicen que no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita. Y esa frase resume a la perfección la filosofía de vida de Baptiste, un profesor francés de 29 años que pese a no tener la docencia como vocación, ha encontrado su hueco en el sistema educativo.

Su sueño es crear una estructura de reinserción laboral para migrantes, personas con discapacidad, en situación de pobreza o que hayan pasado largos periodos de desempleo. En ese sentido, el hecho de dar clase a alumnos con trastornos como autismo, trisomía, dislexia, trastornos de atención o de comportamiento hace que Baptiste se encuentre cómodo en su puesto de trabajo actual.

El hombre, que cobra 2.300 euros al mes, asegura que es "muy poco gastador". Tal y como ha contado en una entrevista en el medio de comunicación francés Le Monde, ello le permite ahorrar 1.300 euros mensuales.

No obstante, de esa cifra hay que dejar algo muy claro. El profesor no tiene que hacer frente a uno de los principales gastos que tienen la mayoría de personas, el de la vivienda, ya que vive con sus padres.

"No pago alquiler. Sigo viviendo con mis padres. Más allá del aspecto económico, si sigo viviendo con ellos es porque mi madre tiene una discapacidad física parcial. La ayudo con las tareas domésticas, la cocina...", ha explicado Baptiste.

"Quiero seguir soltero, sin hijos"

Respecto a su forma de gestionar el dinero, el hombre ha contado que "soy muy ahorrador. El mayor 'presupuesto' lo dedico a la compra, porque me encanta cocinar, y a los libros: destino unos 100 euros al mes. También compito en carreras de trail. Entre los dorsales y el equipamiento deportivo, gasto unos 60-70 euros al mes".

"No tengo ningún préstamo bancario ni proyectos inmobiliarios. Solo soy propietario de mi tienda de campaña y estoy muy contento con ello. Todos los proyectos a largo plazo consisten en echar raíces, y yo huyo de todo eso. No busco el equilibrio en la vida, sino todo lo contrario, el desequilibrio".

Respecto a sus planes de futuro, el hombre ha expresado que "quiero seguir soltero, sin hijos. Me digo que tengo suficientes alumnos a los que atender en el colegio para poder transmitir lo que tengo que transmitir". Asimismo, Baptiste ha detallado que "dentro de un año, volveré a salir de viaje en bicicleta, esta vez por la Ruta de la Seda. Y, a mi regreso, haré todo lo posible por dejar la educación pública y lanzarme por fin a un proyecto de economía social".