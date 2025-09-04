A sus 21 años empieza a dar clase y lo tenía tan claro que en infantil llamaba "compañera" a su profesora

La educación es una profesión en la que la vocación lo es todo. No obstante, pocas personas existirán que tengan tan claro el querer dedicarse a la docencia como el joven italiano sobre el que vamos a hablar en este artículo.

Con solo 21 años ya es profesor titular, algo prácticamente imposible a no ser que desde muy pequeño se tenga muy claro que ejercer la docencia es a lo que quieres dedicar tu vida profesional.

Pero este joven tenía tan claro cuál era su vocación que cuando estaba en educación infantil, no llamaba a quien le enseñaba profesora o 'seño'. Se refería a su profesora como "compañera".

Respecto a su trayectoria académica, en una entrevista en el medio de comunicación italiano La Gazzetta di Modena, el joven de 21 años ha destacado que "todos los profesores que he conocido me han dejado algo".

En cuanto a la situación actual de la docencia, el hombre ha afirmado que es "una profesión que sigue siendo atractiva, a pesar de que ahora se valora menos que en el pasado, también económicamente".

"Espero que la poca diferencia de edad entre mis alumnos y yo sea una ventaja"

Por otro lado, el profesor ha reconocido que "no hay muchos años de diferencia entre mis alumnos y yo". No obstante, no ve esa circunstancia como un inconveniente. "Espero que eso sea una ventaja en la enseñanza, en la creación de una relación de confianza, manteniendo al mismo tiempo la distancia entre los roles y el respeto mutuo", ha señalado.

En relación al tipo de docente que le gustaría ser, el joven ha explicado que "para mí, ser profesor es ser un punto de referencia, una guía para el desarrollo de competencias, un docente que crea un buen clima educativo y, de manera no invasiva, ayuda a los jóvenes a crecer y a tomar decisiones conscientes para su futuro".