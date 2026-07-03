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Pone una reseña totalmente delirante y los aludidos se pasan el juego con la respuesta
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Pone una reseña totalmente delirante y los aludidos se pasan el juego con la respuesta

Un cliente confundió una correduría de seguros con un restaurante y dejó una valoración sobre paella, calamares y calidad-precio. La contestación de la empresa se ha vuelto viral.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Bocadillos de calamares en la barra de un bar.
Bocadillos de calamares en la barra de un bar.Getty Images/iStockphoto

Las reseñas de internet suelen dejar momentos curiosos, pero de vez en cuando aparece una que parece imposible de superar. Y cuando ocurre, siempre queda la duda de si alguien será capaz de responder a la altura.

Eso es exactamente lo que ha sucedido en una publicación compartida por la popular cuenta de X @soycamarero, especializada en recopilar anécdotas y situaciones llamativas relacionadas con la hostelería. "Aprovechando la reseña, sí señor", escribió la cuenta junto a una captura que acumula miles de visualizaciones y que ha provocado numerosas reacciones entre los usuarios.

Todo comienza en la ficha de Google de J. Camps Corredoría, una empresa dedicada al sector de los seguros. Allí, un usuario llamado Guillermo López dejó una valoración de cinco estrellas acompañada de un comentario que parecía corresponder a cualquier restaurante... menos a una correduría.

"Comida excelente, la paella de marisco y los calamares increíbles, muchas gracias Ángel por tu buen trato, calidad-precio inmejorable, muy recomendado".

Hasta ahí, un error más de los muchos que circulan por internet. Lo que nadie esperaba era la respuesta.

Una estrella Michelin... de los seguros

Lejos de limitarse a señalar la confusión, la empresa decidió seguir el juego con una contestación cargada de humor. "Apreciamos tu opinión, Guillermo. Pero somos una correduría, no un restaurante".

Sin embargo, la respuesta no terminaba ahí. "Aunque ciertamente nos gusta ponerle una buena salsa a los seguros de daños y añadir el punto justo de sal a las responsabilidades civiles".

Y remataban con una frase que ha conquistado a los usuarios: "Comentarios como el tuyo nos ayudan a seguir trabajando duro para obtener la primera estrella Michelin del seguro. ¡Un saludo!".

La mezcla de ironía, elegancia y sentido del humor ha convertido la contestación en la auténtica protagonista de la historia.

Los errores que nunca pasan de moda

Las reseñas equivocadas son relativamente frecuentes en plataformas como Google. Muchos usuarios terminan valorando negocios distintos a los que pretendían o copian comentarios en la ficha incorrecta.

Lo raro es que la empresa afectada aproveche la situación para responder con tanta naturalidad y sin perder la oportunidad de arrancar una sonrisa.

Y precisamente por eso la captura compartida por @soycamarero se ha convertido en uno de esos ejemplos que demuestran que, a veces, una buena respuesta vale tanto como una reseña de cinco estrellas.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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