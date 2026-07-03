Pone una reseña totalmente delirante y los aludidos se pasan el juego con la respuesta

Bocadillos de calamares en la barra de un bar.

Las reseñas de internet suelen dejar momentos curiosos, pero de vez en cuando aparece una que parece imposible de superar. Y cuando ocurre, siempre queda la duda de si alguien será capaz de responder a la altura.

Eso es exactamente lo que ha sucedido en una publicación compartida por la popular cuenta de X @soycamarero, especializada en recopilar anécdotas y situaciones llamativas relacionadas con la hostelería. "Aprovechando la reseña, sí señor", escribió la cuenta junto a una captura que acumula miles de visualizaciones y que ha provocado numerosas reacciones entre los usuarios.

Todo comienza en la ficha de Google de J. Camps Corredoría, una empresa dedicada al sector de los seguros. Allí, un usuario llamado Guillermo López dejó una valoración de cinco estrellas acompañada de un comentario que parecía corresponder a cualquier restaurante... menos a una correduría.

"Comida excelente, la paella de marisco y los calamares increíbles, muchas gracias Ángel por tu buen trato, calidad-precio inmejorable, muy recomendado".

Hasta ahí, un error más de los muchos que circulan por internet. Lo que nadie esperaba era la respuesta.

Una estrella Michelin... de los seguros

Lejos de limitarse a señalar la confusión, la empresa decidió seguir el juego con una contestación cargada de humor. "Apreciamos tu opinión, Guillermo. Pero somos una correduría, no un restaurante".

Sin embargo, la respuesta no terminaba ahí. "Aunque ciertamente nos gusta ponerle una buena salsa a los seguros de daños y añadir el punto justo de sal a las responsabilidades civiles".

Y remataban con una frase que ha conquistado a los usuarios: "Comentarios como el tuyo nos ayudan a seguir trabajando duro para obtener la primera estrella Michelin del seguro. ¡Un saludo!".

La mezcla de ironía, elegancia y sentido del humor ha convertido la contestación en la auténtica protagonista de la historia.

Los errores que nunca pasan de moda

Las reseñas equivocadas son relativamente frecuentes en plataformas como Google. Muchos usuarios terminan valorando negocios distintos a los que pretendían o copian comentarios en la ficha incorrecta.

Lo raro es que la empresa afectada aproveche la situación para responder con tanta naturalidad y sin perder la oportunidad de arrancar una sonrisa.

Y precisamente por eso la captura compartida por @soycamarero se ha convertido en uno de esos ejemplos que demuestran que, a veces, una buena respuesta vale tanto como una reseña de cinco estrellas.