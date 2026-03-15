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Le dejan la peor reseña posible y anuncia medidas legales por este error flagrante
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Le dejan la peor reseña posible y anuncia medidas legales por este error flagrante

La cuenta de X Soy Camarero difunde una crítica que ha encendido el debate en redes: el propietario del negocio asegura que el comentario contiene un fallo evidente y advierte que tomará acciones legales.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Paris, France - April 27, 2012: Waiter serving food in Cafe Le Bonaparte at Place Saint-Germain-des-Prés.
Un restaurante en París.Getty Images

Las reseñas en internet se han convertido en uno de los grandes jueces de bares y restaurantes. Una mala valoración en Google o en cualquier plataforma puede afectar seriamente a la reputación de un negocio. Pero a veces la crítica va tan lejos que termina provocando una respuesta inesperada.

Eso es lo que ha ocurrido con una reseña que se ha hecho viral después de que la difundiera la popular cuenta de redes sociales Soy Camarero, conocida por compartir historias del día a día en la hostelería.

El caso ha llamado la atención porque el propietario del establecimiento no solo respondió a la crítica: anunció que estudiará medidas legales al considerar que el comentario contiene un error evidente que perjudica a su negocio.

Una reseña demoledora… y un detalle que lo cambia todo

La valoración publicada por el cliente era especialmente dura y dejaba al local en muy mal lugar, con una puntuación mínima y críticas directas al servicio.

Sin embargo, según el propietario, el comentario incluye un fallo flagrante en los hechos que describe, algo que, según sostiene, convierte la reseña en una afirmación falsa que daña la imagen del establecimiento.

Ese detalle es el que ha llevado al negocio a plantearse acciones legales contra el autor de la crítica.

El debate que vuelve a abrirse en redes

El caso ha reavivado un debate que aparece con frecuencia en internet: hasta qué punto las reseñas online pueden perjudicar a un negocio cuando contienen información incorrecta.

Muchos hosteleros aseguran que una valoración negativa puede tener un impacto real en su facturación, especialmente cuando se viraliza en redes sociales.

Por eso cada vez es más habitual ver respuestas públicas de propietarios defendiendo su versión de los hechos.

El papel de las redes en la hostelería

La cuenta Soy Camarero se ha convertido en uno de los perfiles más influyentes en este ámbito, al difundir situaciones reales que viven trabajadores y propietarios de bares y restaurantes.

Sus publicaciones suelen generar miles de interacciones y debates sobre el comportamiento de algunos clientes y la presión que sufren los negocios por las opiniones online.

En otras ocasiones, las reseñas virales han acabado provocando respuestas contundentes por parte de los propietarios, que intentan explicar lo sucedido o defender a su equipo.

Una historia que vuelve a dividir a internet

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, la reacción en redes ha sido inmediata. Algunos usuarios consideran que las reseñas negativas forman parte del juego y que los negocios deben asumirlas.

Otros, en cambio, creen que cuando una crítica contiene errores claros o acusaciones falsas, el propietario tiene derecho a defenderse e incluso acudir a la vía legal.

Mientras tanto, la historia sigue circulando por redes sociales y sumando comentarios. Y vuelve a dejar una pregunta sobre la mesa: hasta dónde puede llegar una reseña cuando se convierte en viral.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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