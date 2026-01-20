Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Belén, de financiera en una multinacional tecnológica a montar un taller de alfarería: "Al estar dos horas concentrada es una desconexión casi meditativa"
Sociedad
Sociedad

Belén, de financiera en una multinacional tecnológica a montar un taller de alfarería: "Al estar dos horas concentrada es una desconexión casi meditativa"

Confiesa que es una labor muy gratificante.

Carlos Ramos
Carlos Ramos
Una mujer en una clase de cerámica, en una imagen de archivo.
Una mujer en una clase de cerámica, en una imagen de archivo.Getty Images

Entrados en una determinada edad, muchos son los que buscan dar un giro radical a su vida laboral y emprender en nuevos escenarios que les reportan más a nivel personal y profesional. El informe de la movilidad sectorial y ocupacional de los trabajadores en España en 2024, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España ha detectado algunos patrones. 

El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pone de manifiesto, de acuerdo al citado informe, que la población masculina presenta una tasa de movilidad superior a la femenina, si bien, por nivel formativo, los índices más elevados tienen lugar entre las personas con Bachillerato o niveles educativos posteriores. 

Belén Pérez es uno de los ejemplos de este cambio de profesión. Tal y como relata en una entrevista en el medio La Verdad, esta murciana, como muchos otros, se fue a Madrid a estudiar una carrera y, tras finalizarla, empezó a trabajar en el departamento financiero de una multinacional tecnológica. 

No obstante, la pandemia marcó un antes y un después. Comenzó a dar clases de cerámica y vio en lo que, en un principio, era un hobby una buena salida profesional: "Cuando me di cuenta de que quería dedicarme a ello, dejé el trabajo y fui a estudiar alfarería a la Escuela Oficial de Cerámica de Madrid". 

De vuelta a Murcia para desarrollar su talento

Tras la formación, María hizo las maletas de nuevo a su Murcia y su sueño se hizo realidad el pasado 15 de septiembre de 2025, cuando abrió el taller de cerámica Tilde, una apuesta personal por este trabajo creativo que tantas satisfacciones le ha dado. En él imparte clases semanales y talleres periódicamente. 

"Las clases son un día a la semana y duran dos horas. Al estar dos horas concentrada, trabajando con las manos, desconectas de todo. Es una desconexión casi meditativa", subraya, tal y como recoge el mencionado diario. 

En cuanto a su alumnado, la mayoría son mujeres, pero "vienen más hombres de los que puedas imaginar", reconoce Pérez, quien añade que son de diversas edades. Su labor consiste en guiarles en la técnica de modelado manual -pellizco, planchas y churros- que más se ajuste a lo que quieren lograr: "Hay gente que crea azulejos, lámparas para la pared, bebederos y comederos para las mascotas, además de muchos regalos, de todo...", subraya. 

El proceso, que requiere de largos tiempos de horneado, es largo pero a la par muy gratificante. Pérez ve con orgullo la cara de sus alumnos/as luciendo las piezas que han elaborado.

Carlos Ramos
Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

Más de Sociedad