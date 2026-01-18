Saskia, experta en biología, revela las razones por las que los gatos muerden de repente cuando los acarician: "Presta especial atención a la cola y las orejas de tu gato"

¿Te has planteado tener un gato en casa, pero los has pensado dos veces? Muchas personas consideran añadir un integrante felino a la familia, no obstante lo dudan mucho porque consideran que dichos animales son muy misterios e impredecibles, creando cierto miedo o predisposición por parte de las personas.

Es por ello que, Saskia Schneider, una experimentada bióloga profundiza sobre el tema y expone, a través de un artículo publicado por el portal especializado Petbook, los motivos por los que los gatos pueden llegar reaccionar y morder.

Pon atención a las señales

Muchos piensan que los gatos reaccionan abruptamente, sin previo aviso, sin embargo, esta percepción es errónea. "Presta especial atención a la cola y las orejas de tu gato. Si un gato se mueve bruscamente o agita la cola, podría significar que está irritado o molesto", asegura Saskia.

"Vale la pena observarlo de cerca, ya que, en algunos gatos, un ligero tic puede ser la única señal de alerta de una mordedura inminente", complementa la misma, enfatizando que los dueños de los felinos deben detallar el comportamiento corporal del gato.

La sobre estimulación

Si se mima al animal por mucho tiempo o en zona que resultan incómodas para el mismo, esto puede causar una sobreestimación. Los espasmos en la piel del lomo, pupilas dilatadas u orejas aplanadas, son algunas señales claras de una sobrecarga mental.

Por ende, el gato podría reaccionar abruptamente y morder explosivamente. "Por lo tanto, es importante saber cuándo tu gato ha tenido suficiente y qué zonas le resultan desagradables al acariciarlo", comenta la experta.

Una forma de jugar

Tanto los gatos jóvenes como los adultos pueden llegar a presentar un estado de ánimo juguetón. Lamiendo o mordiendo suavemente la mano del humano, los felinos incitan a las personas al juego.

Generalmente, son bastante cuidadoso al hacerlo. "Una señal inequívoca de que un gato muerde mientras lo acarician es un juego es la ausencia de silbidos o gruñidos.", puntualiza Schneider. Sin embargo, cabe mencionar que en especial los gatitos más jóvenes, no sepan con medir la intensidad de sus mordiscos juguetones.

¿Qué hago si un gato me muerde?

Si un gato te muerde, no te lo tomes a pecho, hacerlo significa correr el riesgo de empeorar tu interacción con el felino. "No te lo tomes como algo personal. Nunca le grites ni uses la violencia. Esto puede tensar mucho la relación y generar mucha inseguridad en el gato", agrega Saskia.

La bióloga concluye sosteniendo que tras el incidente uno le debe dar la libertad al animal si él quiere continuar cerca de ti o, por el contrario, prefiere alejarse y tener su propio espacio, de igual manera siempre te lo hará saber y uno debe ser prudente y respetar la situación.