¡Bienvenido, otoño 2025! 30 frases para celebrar la entrada en esta estación

Este 22 de septiembre damos la bienvenida al otoño. A las 20:19 horas (horario peninsular), de acuerdo a las cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, entraremos en España en esta época del año tan acogedora, caracterizada por el color rojizo o anaranjado que reina en los espacios al aire libre.

Después de un verano marcado por las altas temperaturas y las olas del calor, para muchos, el otoño llegará como un soplo de aire fresco, aportando esas tonalidades que invitan a dar un paseo por las calles, viendo como las hojas de los árboles se van cayendo progresivamente. Son tiempos de cambios, de poner el foco en nuevos objetivos, desde una perspectiva positiva.

Conforme avanza la estación, con el descenso de los termómetros y la reducción de las horas de sol, el otoño invita a una tarde sosegada viendo una película, una comida más caliente arropado por los tuyos y, en general, a disfrutar de esos pequeños placeres del día a día. Si ya ves esta estación como un sinónimo de buenas vibras, genial, pero si no es así, seguro que estas frases motivadoras te hacen entrar en ella con alegría y optimismo.

Frases bonitas para celebrar la entrada del otoño

La paleta de colores de otoño es tan cálida como tu mirada. Los días más cortos no significan que algo acaba, sino que lo mejor está por venir. La lluvia en las tardes de otoño engaña, parece sólo agua y en cambio es recuerdo. Que cada hoja caída te recuerde que los cambios también pueden ser hermosos. Las hojas caen, pero la belleza permanece. El otoño es la promesa de que todo cambio trae consigo una nueva belleza. Que el otoño te inspire a soltar lo que ya no necesitas y a recibir lo nuevo con ilusión. Las hojas caen, pero el alma florece. Que la magia del otoño llene tu vida de luz y color. El otoño pinta el mundo de colores cálidos y nos invita a abrazar nuevos comienzos. Que cada día de otoño te regale una razón para sonreír. El otoño nos invita a soltar lo viejo y abrazar lo nuevo. En otoño, la naturaleza se viste de poesía. Bienvenido, otoño: tiempo de mantas, libros y chocolate caliente. Que el crujir de las hojas bajo tus pies te recuerde la alegría de los pequeños momentos. El aire fresco y el aroma a tierra mojada anuncian la llegada del otoño. El otoño, ese tiempo de hojas doradas y corazones cálidos. Otoño bañado de atardeceres más dorados y abrazos más sentidos: ¿cómo no disfrutarlo? Te deseo un otoño lleno de momentos placenteros, libros al calor del hogar y deliciosos recuerdos Que el otoño te abrace con su ternura y te regale momentos mágicos junto a los que más quieres.

Frases de personajes célebres sobre el otoño