Qué día empieza el otoño 2025: fecha y hora del equinoccio

Los termómetros en muchos puntos de España, con máximas que superan los 35º, hacen pensar que todavía estamos en pleno verano, pero la realidad es que ya quedan pocos días para despedir esta estación del año y dar la bienvenida al otoño.

El equinoccio de septiembre, que da el pistoletazo de salida a esta estación marcada por la caída de las hojas de los árboles y unas temperaturas, a priori, mucho menos elevadas en el hemisferio norte, se produce cuando el sol pasa por el ecuador, haciendo que el día sea prácticamente igual que la noche, de ahí su denominación.

De acuerdo a las estimaciones del Observatorio Astronómico Nacional, en este 2025, el equinoccio tendrá lugar el próximo 22 de septiembre a las 20:19 (hora peninsular). El otoño se prolongará hasta el próximo 21 de diciembre, en el que se dará la bienvenida al invierno. En total, 89 días de una época en la que las horas de sol irán disminuyendo progresivamente.

¿Y el cambio de hora?

Y es que este menor número de horas de luz también vendrá marcado por el cambio de hora habitual del otoño. No obstante, todavía queda más de un mes para que se produzca.

Será en la madrugada del próximo domingo 26 de octubre cuando el reloj, al alcanzar las tres de la madrugada, volverá a marcar las 2:00. Al contrario de lo que sucede en verano, esta modificación del horario trae una alegría simple a la par que gratificante para muchos: dormir una hora más.