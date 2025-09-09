Cambio de hora en invierno 2025: cuándo jubilamos el horario de verano, por qué retrasamos relojes y el origen de la tradición

Cuando volvemos a la rutina en septiembre, se activa una suerte de ritual en donde nos pasamos los primeros días del regreso al trabajo comprobando una serie de fechas. Primero miramos cuándo será el siguiente día festivo, luego comprobamos cuándo son nuestras próximas vacaciones y, finalmente, rematamos la faena recordando cuándo debemos cambiar la hora en invierno. Si justamente te estás preguntando esto último, a continuación te aclaramos todas las dudas relacionadas con el cambio de horario en invierno 2025 con pinceladas con alguna que otra anécdota o curiosidad.

Cuándo se cambia la hora al horario de invierno en 2025

Apuntalo en tu calendario (físico o en tu móvil): el cambio de hora de verano a invierno en España se producirá en la madrugada del sábado 25 de octubre al domingo 26. En concreto, a las 3:00 am (hora peninsular), los relojes ya pueden y deben retrasarse una hora para que marquen las 2.00 am. En cuanto a las islas Canarias, esto se producirá a las 2.00 am, cuando los relojes deberán retrasarse a las 1.00 am. Eso significa que, de forma excepcional, el próximo domingo 26 de octubre tendrá una duración de 25 horas en lugar de las tradicionales 24.

¿Por qué cambiamos la hora en invierno?

Cuando comentamos la jugada con vecinos, familia o amigos, la explicación ganadora del motivo por el que cambiamos la hora es "lo hacen para chincharnos". Es lo que puede parecer cuando el domingo nos tocará pasearnos por la casa retrasando los relojes, pero en realidad los tiros van por otro lado. El objetivo de retrasar los relojes una hora es hacer que amanezca más temprano y así podemos aprovechar mejor la luz natural del día. De esta forma, teóricamente podremos reducir el consumo de electricidad.

No obstante, cada vez surgen más expertos que cuestionan este razonamiento. Es el caso de Ricardo Margalejo, cofundador de Gana Energía. En una charla para La Razón, Margalejo comenta que "los avances tecnológicos en materia de eficiencia energética y los patrones de consumo de cada hogar han reducido el peso de esta medida en el consumo de energía".

¿Es verdad que se eliminarán los cambios de hora en el futuro?

Seguramente te han llegado ecos de muchos debates a nivel europeo sobre la utilidad de los cambios de hora, tanto en verano como en invierno. Es una discusión que ha tenido lugar hasta en el Parlamento Europeo, pero a nivel oficial, tal y como apunta el IGN, todavía no existe una decisión definitiva al respecto.

¿Los cambios de hora conllevan efectos negativos?

Algunas investigaciones han indicado una correlación entre los cambios de horario y los problemas de salud, desde alteraciones del sueño hasta ataques cardiacos. No obstante, tal y como apunta para la BBC Jagdish Khubchandani , profesor de salud pública en la Universidad Estatal de Nuevo México, estos efectos negativos podrían ser "efectos a corto plazo de las transcisiones y que se necesitan más estudios a largo plazo".

En paralelo, y también para la BBC, Tord Wingren, ingeniero que estudia el sueño y la alteración de la luz, defiende la abolición del horario de verano, y mantener el de invierno, para que las personas puedan tener acceso a la luz natural de la mañana sin usar productos alternativos a la iluminación natural. "El sincronizador más importante de nuestros ritmos circadianos es la luz natural, que ayuda a que todos nuestros relojes biológicos se mantengan sincronizados".

¿Desde cuándo se cambia la hora en España?

La primera vez que cambiados de hora en España fue en 1918, pero es importante destacar que, desde 2025, hemos tenido años de "parones". Ni entre 1920 y 1925 ni entre 1930 y 1936 se han adelantado o atrasado relojes.

A modo de curiosidad, durante la guerra civil española cada bando tenía una hora distinta. El bando republicano tenía una hora adelantada con respecto al sublevado, porque sí que aplicó el cambio de hora. Evidentemente, una vez terminó la guerra, los dos horarios se unificaron.