Isaac Sánchez, 27 años, experto en oro: "Si compras hoy y vendes mañana, pierdes seguro, el mejor momento para invertir siempre es ayer"
Su advertencia principal es clara: en inversiones tan específicas, el cortoplacismo solo garantiza pérdidas.

Daniel Cáceres Garriga
En un momento en que cada vez más personas buscan alternativas para mejorar su estabilidad económica y avanzar hacia la libertad financiera, invertir los ahorros se ha convertido en una opción muy extendida. Sin embargo, no siempre resulta sencillo elegir los activos adecuados, por lo que las recomendaciones de inversores con experiencia suelen ser especialmente valiosas. Entre ellos destaca Isaac Sánchez, conocido en redes como @isharksanchez, fundador de Tu Oro Vale Más y firme defensor de incluir metales preciosos en cualquier estrategia patrimonial.

Durante una de sus charlas, Sánchez lanzó un mensaje rotundo para quienes estén considerando dar el paso: “si quieres invertir tus ahorros, recuerda que el oro siempre está en máximos históricos”. Subrayó que nadie puede predecir si “el oro fuese a subir o bajar un pelín”, y que si él pudiera hacerlo, “no estaría allí”. Su advertencia principal es clara: en inversiones tan específicas, el cortoplacismo solo garantiza pérdidas. Lo explica de forma sencilla: “si compras hoy y vendes mañana, pierdes seguro”, ya que hay que asumir comisiones de venta del 1-2% y pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que recomienda abonar en Madrid, donde “es el 4%”.

Por ese motivo, insiste en que esta clase de activos deben contemplarse siempre en un horizonte de medio o largo plazo, no inferior a tres a cinco años. Para él, el oro funciona como una vía para almacenar patrimonio y diversificar la cartera: un refugio clásico ante coyunturas inciertas y una herramienta para protegerse de la pérdida de valor de la moneda.

Esa pérdida de valor también forma parte de su discurso. Sánchez recuerda que el dinero fiduciario —al que se refiere como “moneda fiat”— depende de gobiernos y bancos centrales y no está respaldado por bienes físicos. Asegura que monedas como el euro han ido perdiendo poder adquisitivo con el tiempo. Lo expresa sin rodeos: “la moneda fiat, a día de hoy… siempre lo digo, que si os pueden pagar la nómina en lingotes de oro… es mucho mejor, porque los euros, para mí, no son más que papel”.

Quienes venden oro también están viviendo un momento favorable. Con la cotización al alza en todos los mercados, muchos acuden a establecimientos especializados para tasar y vender joyas heredadas o piezas que ya no utilizan, obteniendo cantidades significativas.

Sobre el mejor momento para invertir, Sánchez mantiene un mantra invariable: “Ayer”. Su idea es que el precio del oro tiende a crecer en el largo plazo y que intentar acertar con el día perfecto carece de sentido. También anima a prestar atención a la plata, cuyo valor, recuerda, está ligado a su uso industrial. Incluso afirma: “si comparas los precios del oro con las reservas del oro y el de la plata con sus reservas, te das cuenta de que es barata. Está a tiempo de duplicar e incluso triplicar su precio”.

Daniel Cáceres Garriga
