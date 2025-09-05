Compra un coche de alta gama por Ebay y lo que creía que era un buen negocio resultó una megaestafa

Muchos pensarán se preguntarán que a quién se le ocurre comprar un coche de alta gama por eBay. Pero lo que a nosotros quizás nos parece de locos, otros, con más dinero, claro, lo pueden ver como un chollo. Hasta el punto de caer en las trampas más arriesgadas.

Es lo que pensó un hombre en Estonia cuando, conectado a la Internet, vio la oferta de un coche en eBay que le resultó atractiva. Al fin y al cabo no era una web extraña, Ebay es un gigante de la venta online. Así que por eso se fió, según cuenta la web auto gennius.

A mediados de agosto, se presentó una denuncia ante la policía de Estonia: un ciudadano de ese país quería comprarse un coche de la marca Porsche a través de eBay y, al ver el anuncio de la venta, transfirió más de 315.000 euros a una empresa que comprobó que estaba registrada en Alemania. Según un comunicado de prensa de la policía, para colmo esa cantidad embolsada se trataba de un anticipo.

Es decir, a la hora de comprar fundas para teléfonos o, si acaso, llantas de aleación, probablemente no haya ningún problema, puede que haya coches más baratos, pero comprar Porsches de primera línea en eBay resulta a todas luces una decisión muy atrevida, y, como se ve en este caso, los delincuentes probablemente han preparado muy bien su plan para atraer a quien ellos saben que puede caer en su trampa.

El método utilizado a menudo por estos delincuentes es la clonación, es decir, la banda de timadores da la identidad de un vehículo idéntico al que pretende vender, incluidas las matrículas, el número de chasis o la documentación. De esta manera, cuando el comprador intenta comprobar el estado del vehículo, todo parece en orden y el usuario procede a la compra.

De hecho, ya ocurrió algo parece en los últimos años, como el caso de una banda de delincuentes que se dedicaba en el Reino Unido a vender vehículos robados en Ebay. Entonces fue un policía británico retirado el que compró un Mercedes-Benz Clase C a un vendedor de Rochdale (a unos 18 km al noreste de Manchester, Inglaterra ) por 17.000 libras (cerca de 20.000 euros).

La policía ha alertado de que, por tanto, este tipo de acciones podrían producirse también en otros países, incluido España, por lo que aconseja que estemos más alerta si cabe a cualquier indicio o conducta sospecha especialmente a lo hora de comprar por esta vía cualquier vehículo caro u otros objetos de mucho valor.