Compra dos casas prefabricadas en China por 13.500 euros, las construye en EEUU y ahora las alquila

Mai Algarete es una joven que emigró de Colombia a Estados Unidos en busca de ganar dinero y tener una vida mejor. Para ello, decidió probar suerte con un negocio centrado en casas prefabricadas.

En concreto, Algarete ha comprado dos viviendas prefabricadas procedentes de China por un precio de 15.600 dólares (aproximadamente 13.500 euros, al cambio actual) y las ha enviado a EEUU para alquilarlas.

En la red social TikTok, la joven ha explicado que una de las casas cuenta con tres habitaciones y un cuarto de baño, mientras que la otra vivienda prefabricada dispone de dos dormitorios y dos baños.

Además, la segunda de las casas también cuenta con una amplia terraza, una zona de barbacoa y una entrada principal con iluminación. La inquilina de esa vivienda asegura estar muy contenta.

"Es muy cómoda. Pensaba que sería diferente, pero ha superado mis expectativas", ha destacado la inquilina, quien ha detallado que "tengo dos habitaciones, dos armarios, una lavadora, una secadora y una cocina. Todo es muy práctico".

Una de sus principales preocupaciones al alquilar una casa prefabricada era cómo resistiría la vivienda a las tormentas. Sin embargo, la experiencia para la inquilina, hasta el momento, ha sido satisfactoria: "Pensaba que se filtraría el agua, pero no ha sido así".

De esta forma, Mai Algarete ha logrado crear un modelo de negocio a través del que poder mantenerse que, además, es una solución a los problemas de habitabilidad que padecen muchas personas.