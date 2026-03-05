Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Localizan un cuerpo en la zona de la rotura de la pasarela de Santander

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha dado a conocer a las 13.25 horas la aparición de un cuerpo, aunque no precisa si es el de la joven de Guadalajara a la que se estaba buscando.

Las labores para tratar de encontrar a la persona desaparecida tras el colapso de una pasarela costera de Santander.
Las labores para tratar de encontrar a la persona desaparecida tras el colapso de una pasarela costera de Santander.EFE/Pedro Puente Hoyos

Un cuerpo ha sido localizado en la zona de El Bocal, de Santander, donde el martes se produjo el suceso que ha provocó la muerte a cinco jóvenes, y donde se estaba buscando a otra chica que iba en el mismo grupo que los fallecidos.

-Noticia de última hora, en ampliación-

