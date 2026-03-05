Localizan un cuerpo en la zona de la rotura de la pasarela de Santander
La Delegación del Gobierno en Cantabria ha dado a conocer a las 13.25 horas la aparición de un cuerpo, aunque no precisa si es el de la joven de Guadalajara a la que se estaba buscando.
Un cuerpo ha sido localizado en la zona de El Bocal, de Santander, donde el martes se produjo el suceso que ha provocó la muerte a cinco jóvenes, y donde se estaba buscando a otra chica que iba en el mismo grupo que los fallecidos.
-Noticia de última hora, en ampliación-