Dirk (60), pasa de vivir en 180 metros cuadrados a un piso de 30: "Mis amigos decían que a mi edad necesitas mínimo 50, me pareció absurdo"
Un divorcio y un cambio de vida después, la mudanza de este veterano músico le ha abierto las miras en pleno corazón de Ámsterdam.
El problema de la vivienda recorre el mundo. Dirk es un buen ejemplo. Este ciudadano holandés ha vivido una soprendente mudanza al filo de los 60 años. Pasó de un apartamento grande de 180 metros cuadrados a un pequeño piso de 30 metros cuadrados.
Lo más curioso es que en su caso no habla de problemas ni batallas perdidas; lo celebra. "Es fantástico", reconoce a la prensa neerlandesa cuando habla de su nuevo apartamento en pleno Ámsterdam.
Músico de jazz, recuerda que en sus comienzos en la capital de Países Bajos llegó a vivir en una casa ocupada antes de buscarse un apartamento, donde pasó años. Pero llegó un punto en el que tuvo que buscar un nuevo destino, divorcio mediante.
Ya sin su pareja ni sus dos hijos, visitó "unos 50 o 60 apartamentos... simplemente no me decidía", explica. Pero de tanto buscar, encontró algo apetitoso a su juicio. Cuenta que afrontó el debate de vivir más lejos y con más espacio o quedarse en el centro a cambio de tener una casa más pequeña. Y optó por lo segundo.
Encontró lo que en España, en otros tiempos, llamábamos minipiso, un apartamento de 30 m2, una dimensión que al principio le costó gestionar. "Estaba un poco nervioso por esos treinta metros cuadrados".
Sin embargo, con los meses ha ido haciéndose a su nuevo hogar, pese a los vaticinios negativos de su entorno. "Unos amigos me dijeron que necesitas al menos cincuenta metros cuadrados si te acercas a los sesenta (años). Pensé que era una tontería. No necesitas más que un espacio pequeño para ti", responde.
Para su suerte, el apartamento ya estaba amueblado cuando lo compró y 'solo' ha tenido que adaptarlo conforme a sus gustos tirando "principalmente de Ikea". "No tengo balcón, pero aun así te da la sensación de estar al aire libre. Además, es muy luminosa, algo que aprecio mucho de esta casa", celebra ilusionado con su pequeña y coqueta vivienda.