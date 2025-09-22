Compra un Ferrari por 65.000 euros, quiere restaurarlo y se preguntan si es un genio de las finanzas o ha tirado el dinero

Mat Armstrong, es un youtuber que se ha hecho conocido por darle una segunda vida a coches de lujo que compra prácticamente destrozados. Una operación de ese tipo es la que acaba de realizar con un Ferrari.

Tal y como recoge el medio de comunicación especializado en coches italianos ItalPassion, Armstrong ha comprado un Ferrari 458 Spider por 65.000 euros, una cifra que lo convierte en el "más barato del mundo".

El vehículo se encontraba en malísimas condiciones (de ahí su bajo precio). El interior del coche estaba mohoso, una de las puertas estaba bloqueada, el parachoques se encontraba destrozado y la parte delantera estaba gravemente dañada. De hecho, el vehículo se había vendido como no apto para circular.

La única buena noticia es que el motor V8 atmosférico de 4,5 litros no había sido tocado. No obstante, el youtuber intentó arrancar el Ferrari y se encontró con diversos problemas, como la batería descargada. Tras varios intentos, el motor V8 se encendió (aunque dejando una buena humareda).

El reto de Mat Armstrong era restaurar el Ferrari 458 Spider en tan solo una semana. Sin embargo, tras siete días de intenso trabajo (y de cuantiosas inversiones económicas), el youtuber se ha visto obligado a rendirse a la realidad y reconocer que en ese plazo tan ajustado era imposible resucitar el coche.

Las reparaciones del vehículo (que está llevando a cabo el propio Armstrong con ayuda de algunos expertos como soldadores) aún están en proceso. Sin embargo, desde el mencionado medio italiano se preguntan si este youtuber es un genio de las finanzas o ha tirado su dinero a la basura.

Las cuentas son las siguientes: el Ferrari 458 Spider le ha costado 65.000 euros. Hasta el momento, las piezas y los trabajos necesarios para rehabilitar el coche se han cifrado en unos 27.000 euros. En consecuencia, el gasto total en el vehículo es de 92.000 euros.

El precio de salida al mercado de un Ferrari 458 Spider es de aproximadamente 144.000 euros, por lo que aún habría margen de beneficios. Sin embargo, desde ItalPassion expresan que ese margen "se desvanece rápidamente: tapicería, cinturones, pintura, cableado, ajustes de geometría, parachoques, faros que posiblemente haya que codificar... y tiempo invertido (que vale dinero)".