Compran una isla inhabitable por el precio de un coche usado, reforman todo y el resultado es para irse a vivir allí sin pensarlo

Julia y Veikko Pitkänen lograron cumplir un sueño que rondaba en su mente desde hace años: vivir en plena naturaleza junto a su hijo pequeño y su perra, Donna, en una isla cercana a su hogar. La oportunidad surgió de manera inesperada, cuando un vecino mencionó que la isla, abandonada desde que la tormenta Asta la devastó en 2010, estaba a la venta. A pesar de su estado inhabitable, los Pitkänen no dudaron en explorarla y quedaron fascinados con el lugar.

La isla, de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, estaba cubierta de árboles caídos y restos de la antigua cabaña. Un árbol había atravesado la estructura principal y rompido ventanas, mientras que tejas y restos de construcción se dispersaban por toda la propiedad. Lejos de desanimarse, los Pitkänen decidieron comprarla por menos de 20.000 euros, el equivalente al precio de un coche usado, y comenzaron a planear la renovación con recursos propios y materiales reciclados.

El proyecto de reforma fue meticuloso y sostenible. Julia y Veikko aprovecharon restos de construcciones demolidas, buscaban ofertas y reutilizaban todo lo posible: desde ventanas y puertas hasta tablones de madera para la terraza, incluso transportados a remo o en lancha motora hasta la isla. Cada elemento fue cuidadosamente integrado, reflejando su compromiso con el medio ambiente y su estilo de vida autosuficiente.

El ritmo de trabajo es lento pero constante. Todo el material debe trasladarse desde la orilla al interior de la isla, mientras los residuos de demolición se retiran de la misma manera. La logística, aunque laboriosa, no ha impedido que la cabaña vaya transformándose en un hogar acogedor, con vistas al lago, playas soleadas y espacios naturales donde la fauna local, incluidos charranes y gaviotas, convive con los nuevos habitantes.

Julia, ex empresaria, combina ahora la vida rural con su vocación de cuidado familiar, ofreciendo asistencia a personas mayores y apoyando a quienes necesitan ayuda cotidiana. Veikko, ya jubilado, disfruta de la pesca, la recolección de bayas y setas, y de los momentos de tranquilidad que ofrece la isla. Para ambos, el proyecto no es solo una vivienda, sino un estilo de vida que une naturaleza, familia y sostenibilidad.

Siete años después, la isla Pitkästen refleja la dedicación y la visión de sus propietarios. Cada rincón muestra cómo la perseverancia y la creatividad pueden convertir un lugar olvidado en un refugio de ensueño, un hogar que combina confort, armonía con el entorno y libertad para disfrutar de la vida lejos del bullicio urbano.