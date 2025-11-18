Condenan a una funeraria a pagar una indemnización millonaria por entregar el cuerpo equivocado en el peor momento posible

Una funeraria argentina ha sido condenada a pagar una indemnización de 10,3 millones de pesos argentinos (unos 6.400 euros, al cambio actual) a una familia por haberle entregado un cuerpo equivocado.

Todo ocurrió en el mes de mayo de 2023, cuando un hombre llamado Feliciano Narciso Mercado falleció en el Hospital Nacional de Clínicas. La funeraria Juan Caruso fue la encargada de retirar el cuerpo para el sepelio.

Pero en el peor momento posible hubo una confusión. Tal y como recoge el canal de noticias argentino TN, la funeraria le entregó a la familia el cuerpo sin vida de otra persona que, precisamente, compartía el apellido al llamarse Esteban Mercado.

Unos días después de que tuviera lugar la dolorosa despedida de su ser querido y el cuerpo fuera incinerado, la familia fue contactada por la funeraria para mantener una reunión en el hospital.

Allí, la funeraria reconoció la equivocación y les comunicó que el cuerpo que se habían llevado pertenecía a Esteban Mercado y no a Feliciano Narciso Mercado. Tras recibir la dura noticia, la familia devolvió las cenizas de Esteban.

Después de reconocer el cuerpo de su ser querido y asegurarse de que esa vez sí era Feliciano Narciso Mercado, los familiares, por segunda vez, tuvieron que pasar el proceso del velatorio y la cremación.

Una vez que el hombre pudo descansar al fin en paz, los familiares decidieron interponer una denuncia por daño moral contra la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), que era la responsable legal del hospital, y contra la funeraria Juan Caruso.

Finalmente, el juez federal Carlos Ochoa ha fallado a favor de la familia y ha obligado a la universidad y a la funeraria a indemnizar a los afectados con los mencionados 10,3 millones de pesos argentinos.

En la sentencia, el magistrado ha señalado que existió "una clara falta de diligencia y un defecto en la prestación del servicio". Además, Ochoa ha subrayado que los hechos "obligaron a la familia a vivir dos veces el proceso de despedir a un ser querido, en un lapso de 20 días, alterando su tranquilidad espiritual y causándoles un profundo daño moral".