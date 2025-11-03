Condenan en Huesca a tres personas con 3.000 euros y un año de cárcel por quitar tres clavijas centenarias de forma coordinada

El pasado mes de julio, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Huesca detuvo a tres personas por destruir las clavijas de la ruta Cotatuero del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

La investigación se inició el pasado 6 de mayo, a raíz de una denuncia por parte de los responsables del parque, quienes tuvieron conocimiento de una publicación en redes sociales en la que se mostraba el corte de las clavijas de Cotatuero, las cuales contaban con más de 100 años de antigüedad.

Finalmente, cada uno de los tres acusados ha sido condenado a un año de cárcel y al pago de 3.000 euros. De esa cifra, 2.418 euros corresponden a responsabilidad civil, por lo que se utilizarán para indemnizar al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Cabe destacar que los tres individuos evitarán la entrada en prisión si cumplen con el pago de la mencionada sanción económica y no vuelven a cometer ningún delito en los próximos dos años.

Tal y como detalla Europa Press, los tres autores de los hechos se pusieron de acuerdo para llevar a cabo la destrucción de las clavijas de la ruta Cotatuero del citado parque oscense.

En concreto, dos de ellos se encargaron de las labores de transporte haciendo uso de dos vehículos para trasladarse desde Sabiñánigo a la pradera de Ordesa. Posteriormente, escalaron hasta las clavijas y mientras efectuaban el corte de las mismas, lo grabaron en vídeo ocultando sus identidades.

De manera simultánea otro de los implicados colocó carteles en las inmediaciones del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, tanto en la zona oscense como en la francesa. En el mismo en las que se advertía a los usuarios del riesgo de acceder a esa ruta por encontrarse las clavijas cortadas.