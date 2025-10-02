Unos montañeros se chocan con una víbora en una vía ferrata y el encuentro invita a recordar qué hacer cuando estás frente a una serpiente

Lo que prometía ser un día más haciendo su deporte favorito, se convirtió en una experiencia que unos montañeros no olvidarán en su vida. Una víbora se chocó con la vía ferrata por la que ascendían.

Una vía ferrata es un recorrido vertical u horizontal por una pared de montaña que se encuentra equipado con una línea de vida de cable de acero, peldaños, clavijas y puentes colgantes, y que permite llegar de forma segura a zonas difícilmente accesibles.

En una estructura de ese tipo, una víbora se enroscó en el cable de acero. En concreto, el suceso ocurrió en la Vía Ferrata delle Aquile, ubicada en el monte Paganella (Italia) y con una longitud de aproximadamente 1,5 kilómetros.

Panda Jack grabó en vídeo la irrupción de la víbora en la Vía Ferrata delle Aquile. En declaraciones al medio de comunicación italiano Il Dolomiti, el experto en vías ferratas ha contado que "estaba en Paganella haciendo la vía ferrata delle Aquile con un amigo, Iván, para celebrar nuestros cumpleaños".

Mientras que ambos estaban atravesando la vía ferrata, en un momento dado, uno de los dos golpeó sin querer a una víbora. El reptil cayó y acabó justo en el cable metálico de la infraestructura.

"Se cayó del péndulo mientras Iván subía. Pasó cerca de mí y tocó a Vito en la pierna, quedando luego enganchada en el cable de la vía ferrata. Afortunadamente, no pasó nada", ha narrado Panda Jack.

Tras el encuentro con los montañeros, la víbora huyó de la vía ferrata. Cabe destacar que precisamente ese es el comportamiento habitual de esta clase de serpientes, que no son agresivas y tienden a desaparecer rápidamente cuando topan con depredadores o con humanos. Las víboras únicamente muerden si se sienten amenazadas, por lo que lo más importante es mantener la calma y no realizar movimientos bruscos.