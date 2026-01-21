Confirmado por el BOE: Defensa unifica y reduce las pruebas físicas en las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa ha publicado este miércoles una Orden Ministerial a través de la cual unifica y simplifica las pruebas físicas que se requieren para el ingreso en las Fuerzas Armadas, así como las que se exigen a los militares a lo largo de su carrera.

"El nuevo modelo simplifica las pruebas físicas, que pasan de doce a cinco, y que se aplicarán en las diferentes convocatorias del año 2026", ha indicado el departamento que encabeza Margarita Robles.

En concreto, la Orden DEF/15/2026 de 13 de enero publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge que "la condición física constituye un elemento esencial en la preparación del personal militar, siendo garante de su salud, de la eficacia operativa de las unidades y de la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas en cualquier escenario".

"La actividad física y el deporte se configuran, además, como herramientas que fomentan la cohesión, la disciplina, la integración social y el fortalecimiento de los valores propios de la profesión militar", agrega el texto.

El listado de pruebas físicas

La Orden puntualiza cuáles son y qué pautas oficiales hay para la correcta ejecución de las pruebas físicas, que son las siguientes:

Flexo-extensiones de brazos, para medir la fuerza-resistencia del tren superior.

Plancha isométrica, para medir la resistencia de la musculatura abdominal.

Carrera de 2.000 metros, para medir la capacidad cardio-respiratoria.

Circuito de agilidad-velocidad, para medir los cambios rápidos de dirección y ritmo.

Esquema del circuito de agilidad-velocidad de las pruebas físicas de las Fuerzas Armadas. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

"Además, en la enseñanza de formación de oficiales y suboficiales se mantiene una prueba específica de soltura acuática (nadar 50 metros), para evaluar el desplazamiento autónomo en el agua", ha precisado Defensa.

La orden, señala el Ministerio, fija un estándar común para la evaluación periódica de todo el personal militar.

Además, habilita a los jefes de Estado Mayor "para elevar los mínimos exigidos o añadir pruebas complementarias en determinadas unidades con cometidos específicos".